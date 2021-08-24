"Нам отступать некуда". Талибам объявили партизанскую войну

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Несмотря на стратегические успехи талибов, их численность и военную мощь, далеко не все афганцы безропотно приняли новую власть. В Панджшере — единственной провинции, которую экстремисты так и не смогли захватить, — сформировалось движение сопротивления. Его возглавили бывший вице-президент страны Амрулла Салех и Ахмад Масуд, сын знаменитого полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Последний заявил, что жители Панджшера готовы дать талибам отпор и не сдадут провинцию. Вспыхнет ли в Афганистане новая гражданская война — в материале РИА Новости.

Кость в горле

Панджшер — одна из 34 афганских провинций, там живут преимущественно таджики. Ее стратегическое значение сложно переоценить: тут наиболее удобные горные перевалы, соединяющие южные и северные регионы страны. А сложная система притоков одноименной реки в узких ущельях — прекрасное естественное убежище на случай военных действий.

Панджшер Источник изображения: © РИА Новости / Филипп Прокудин

По сути, Панджшер — неприступная крепость, укрепрайон, со всех сторон окруженный горами. В 1980-х советские войска провели девять общевойсковых операций, но так и не смогли окончательно выбить оттуда душманов. Каждый раз те очень быстро восстанавливали численность и перегруппировывались. Командующий 40-й армией генерал Игорь Родионов считал бои в Панджшерском ущелье самыми тяжелыми за всю войну.

Попасть сюда можно только через узкий проход из района Чарикар соседней провинции Парван. Именно здесь силы сопротивления нанесли первый удар по талибам. На прошлой неделе подразделения Салеха и Масуда отбили у исламистов Чарикар и взяли под контроль путь в ущелье. Кроме того, им удалось перерезать стратегически важную автодорогу по тоннелю Саланг, связывающую Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана. Военные успехи повстанцев серьезно затруднили "Талибану"* логистику. Очевидно, что Панджшер — кость в горле для новых властей. Впрочем, талибы пока не пытались штурмовать оплот сопротивления.

"Боевики осторожничают, потому что не знают, какие силы им противостоят, — объяснил РИА Новости эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Аббас Джума. — Двадцать лет назад именно отсюда Северный альянс под командованием Ахмад Шаха Масуда выступил против талибов. Однако у него была международная поддержка. Найдет ли союзников его сын — большой вопрос. От этого зависит, есть ли у сопротивления шансы".

Просьба о помощи

Ахмад Масуд уже обратился к мировому сообществу. В письме, опубликованном в The Washington Post, он призвал помочь оружием, боеприпасами и снаряжением, подчеркнув, что "Талибан"* — проблема не только афганского народа. Экстремисты могут превратить страну в главный плацдарм исламского терроризма для атак на демократические государства.

"Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну, — отметил Ахмад Масуд. — С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях".

Без внешней поддержки шансы сопротивления на успех невелики. Панджшер полностью окружен. Талибы контролируют границы страны, у них внушительный арсенал оружия, захваченного на армейских базах. По самым скромным расчетам, террористы могут бросить на усмирение мятежной провинции до 100 тысяч бойцов. А у Салеха и Масуда — не более пяти тысяч штыков. Конечно, сын известного полевого командира очень авторитетен среди афганских таджиков — за ним наверняка пойдет немало местных. Однако в любом случае расклад не в его пользу.

Масуд это понимает и рассматривает разные варианты. На выходных он дал интервью газете Asharq Al-Aswat, в котором заявил, что поддерживает контакты с "Талибаном"*. Он подчеркнул, что готов пойти со своими противниками на компромисс и сформировать в стране инклюзивное правительство, в состав которого, очевидно, должны войти и выходцы из Панджшера. Однако Масуд добавил, что категорически против власти, которая будет состоять исключительно из талибов. Последние этот призыв не оценили и пригрозили начать наступление в мятежной провинции в ближайшее время.

Риск новой войны

В Панджшер, правда, устремились подразделения правительственной армии, отказавшиеся присягнуть талибам. Источник в афганской столице сообщил РИА Новости, что в регион под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума направляются десять тысяч человек с вооружением и боевой техникой, включая танки. Многие из них, обученные западными инструкторами, имеют опыт боев с талибами и, что важно, сохранили мотивацию воевать. Передовые отряды уже добрались до места назначения.

Военнослужащие Афганской национальной армии Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

Кроме того, Салех и Масуд рассчитывают на поддержку населения других провинций. Они призывают афганцев выступить против талибов единым фронтом. Как показали события последних дней, в стране хватает тех, кто готов дать отпор. Так, 19 августа сотни жителей Кабула вышли на улицы с антиталибскими лозунгами и трехцветными государственными флагами. На митингах в Асадабаде в давке погибли несколько человек. А в Джелалабаде исламисты обстреляли демонстрацию, убив троих. И чем жестче действуют боевики, тем активнее против них выступают афганцы.

"Афганистан скатывается в гражданскую войну, и у талибов не так все хорошо, — сказал в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров. — Да, они контролируют основную территорию Афганистана. Тем не менее есть очаги сопротивления. Кроме того, надо учитывать, что это горная страна — укрыться противникам талибов есть где. Запад пойдет на поддержку сил сопротивления только в том случае, если будет смысл в их действиях. Поэтому вопрос: выгодно ли США и Западу в нынешней ситуации поддерживать сопротивление талибам? Конечно, выгодно. Потому что в Афганистане будет сохраняться напряженность и ситуация всегда может быть повернута против России и Китая".

На призывы Ахмада Масуда Запад пока не отреагировал. И Вашингтон, и Брюссель хранят молчание.

* Запрещенная в России террористическая организация.