"Ростех" представит на "Армии-2021" перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха"

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Перспективную БМП "Манул", оснащенную боевым модулем "Эпоха", покажут на форуме "Армия-2021", заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Уверен, что "Манул" ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на "Армии" будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем "Эпоха", - сказал Оздоев.

Он отметил, что работа над техническим заданием на "Манул" началась сразу после завершения прошлогоднего форума "Армия". В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться.

Впервые БМП "Манул", оснащенная необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, была представлена на форуме "Армия-2020".

По словам главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергея Абдулова, при экономичной цене по сравнению с бронемашинами, которые сегодня создаются в рамках перспективных ОКР, "Манул" соответствует всем современным требованиям российских сухопутных войск. Перемещение двигателя в переднюю часть машины существенно увеличило его защищенность при фронтальном обстреле.

В составе необитаемого боевого модуля "Эпоха" – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тысячи патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.