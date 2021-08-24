ВКО "Алмаз-Антей" создал новый производственный кластер за 73 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" потратил на строительство нового производственного кластера в Кирове и Нижнем Новгороде 73 миллиарда рублей, сообщил гендиректор компании Ян Новиков.

"Строительство новых производственных кластеров в Кирове и Нижнем Новгороде не имеет аналогов в новейшей истории: предприятия такого масштаба и оснащенности спроектированы и построены впервые за постсоветское время, причем на запуск производства потребовалось всего около пяти лет. В создание этих предприятий концерн инвестировал свыше 73 миллиардов рублей", - рассказал Новиков в интервью "Российской газете".

Глава "Алмаз-Антея" также сообщил, что на создание научно-производственного технопарка Санкт-Петербурге, где собраны все местные предприятия компании, было инвестировано 54 миллиарда рублей, в том числе 25 миллиардов - на техническое перевооружение.

По словам Новикова, сегодня "Алмаз-Антей" решает масштабные задачи по перевооружению Вооруженных сил России на современные образцы средств ПВО и ПРО.

"Только за последние 10 лет специалистами концерна создан и поставлен в войска целый ряд совершенно новых комплексов и систем ПВО-ПРО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-350 "Витязь" и С-300В4, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Полимент-Редут", "Редут", "Штиль-1", различные модификации зенитного ракетного комплекса "Тор", другие изделия", - сказал гендиректор.