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ТАСС

Тральщики проекта 12700 продолжают получать противоминный комплекс "Александрит-ИСПУМ-Э"

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Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев"
Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Петр Ильичев".
Источник изображения: © Анастасия Стрепенюк/ТАСС

В рамках работ по дальнейшей модернизации комплекса планируется наращивание возможностей подкильной гидроакустической станции миноискания в части увеличения дальности обнаружения

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700 ("Александрит") продолжают оснащать интегрированными системами поиска и уничтожения мин "Александрит-ИСПУМ-Э". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного научно-производственного предприятия (ГНПП) "Регион", разработавшего комплекс, в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Оснащение новых кораблей проекта 12700 комплексом "Александрит -ИСПУМ-Э" продолжается", - проинформировали на предприятии.

Как отметили в ГНПП "Регион", предполагается модернизация "Александрит-ИСПУМ-Э". "В рамках работ по дальнейшей модернизации комплекса "Александрит - ИСПУМ-Э" планируется наращивание возможностей подкильной гидроакустической станции миноискания в части увеличения дальности обнаружения, модернизация самоходного подводного аппарата и буксируемого тела в части оптимизации средств искусственного зрения и применяемых полезных нагрузок, а также включение в состав комплекса малогабаритных подводных аппаратов со сменными моделями полезных нагрузок", - сообщили в пресс-службе.

"Александрит-ИСПУМ-Э" является самой современной российской системой поиска и уничтожения морских мин, предназначенной для ВМФ.

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Страны
Россия
Компании
Регион ГНПП
Проекты
АРМИ-20XX
пр. 12700
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