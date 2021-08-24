Подготовка расчетов для РЛС "Резонанс-Н" начнется в 2022 году под Владимиром

Одномодульная учебно-боевая радиолокационная станция способна работать по гиперзвуковым и стелс-целям в секторе 90 градусов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Подготовка штатных боевых расчетов для работы с радиолокационными станциями (РЛС) "Резонанс-Н", способными обнаруживать и давать целеуказания по гиперзвуковым и стелс-целям, начнется в 2022 году с развертыванием в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС во Владимирской области одномодульной РЛС этого типа. Об этом заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Одномодульная учебно-боевая РЛС "Резонанс-Н", способная работать по гиперзвуковым и стелс-целям в секторе 90 градусов, начнет функционировать во Владимирской области в начале 2022 года. С этого времени начнется целенаправленная подготовка боевых расчетов для несения боевого дежурства на РЛС этого типа", - сказал он на полях международного военно-технического форума "Армия-2021".

В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три 4-модульных РЛС типа "Резонанс-Н" кругового обзора.

РЛС "Резонанс-Н" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.