Войти
ТАСС

Подготовка расчетов для РЛС "Резонанс-Н" начнется в 2022 году под Владимиром

473
0
+2
Радар «Резонанс-Н»
Радар «Резонанс-Н».
Источник изображения: Фото: Новый оборонный заказ/dfnc.ru

Одномодульная учебно-боевая радиолокационная станция способна работать по гиперзвуковым и стелс-целям в секторе 90 градусов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Подготовка штатных боевых расчетов для работы с радиолокационными станциями (РЛС) "Резонанс-Н", способными обнаруживать и давать целеуказания по гиперзвуковым и стелс-целям, начнется в 2022 году с развертыванием в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС во Владимирской области одномодульной РЛС этого типа. Об этом заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Одномодульная учебно-боевая РЛС "Резонанс-Н", способная работать по гиперзвуковым и стелс-целям в секторе 90 градусов, начнет функционировать во Владимирской области в начале 2022 года. С этого времени начнется целенаправленная подготовка боевых расчетов для несения боевого дежурства на РЛС этого типа", - сказал он на полях международного военно-технического форума "Армия-2021".

В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три 4-модульных РЛС типа "Резонанс-Н" кругового обзора.

РЛС "Резонанс-Н" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
АРМИ-20XX
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
23.12.2020
Выступление Шойгу на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
25.08.2017
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
15.09.2014
Начальник российского Генштаба - об основных задачах развития армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:49
  • 342
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 24.08 02:15
  • 1
Канал Видеодневника инноваций за год удвоил число просмотров специалистами ВПК до 2'000'000