Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"

Видеодневник инноваций форума "Армия-2021" вышел в эфир. В нем участвуют десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая крупнейших производителей специальной автотехники, разработчиков передовых инженерных решений и программного обеспечения.

В частности, в Видеодневнике инноваций представлены Крыловский научный центр, поставщик радиоэлектронных комплексов многоцелевого назначения "Радиоавионика", один из крупнейших производителей кранов-манипуляторов в интересах Инженерных войск "Клинцовский автокрановый завод", разработчик беспилотных авиационных комплексов различного назначения "Эникс", корпорация "Проект-техника", компания "СофтЭксперт", НПП "Компенсатор", НТЦ "Амплитуда", производитель снегоходов и мотовездеходов "Русская механика", НТЦ "Модуль", поставщик судового электрооборудования "Новая ЭРА", автозавод "Урал", Петербургский тракторный завод и другие предприятия ОПК.

Видеодневник инноваций форума "Армия-2021". Источник: http://mil.press/

Спецпроект состоит из пяти видеоэфиров; в каждый из них включается не более 10 сюжетов про продукцию предприятий ВПК. Таким образом из более чем 500 предприятий-участников форума "Армия-2021" только 50 будут продемонстрированы в Видеодневнике инноваций и гарантированно получат внимание потенциальных заказчиков.

Видеодневник инноваций выходит в эфир 21, 22, 23, 24 и 25 августа. Его можно будет увидеть на сайте Видеодневник.РФ, на сайтах группы Mil.Press (Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV), Судостроение.ИНФО, Новости ВПК и Оружие России.

Ежедневные трансляции также проходят на площадке форума "Армия-2021" на большом экране площадью 15 кв. метров в центральном павильоне C и в закрытой информационной ленте Mil.Press Ключ. Также материалы эфиров войдут в итоговый фильм "Форум Армия-2021", спецфильмы для командования Минобороны. Эфиры предыдущих лет увидели тысячи специалистов ВПК и силовых структур.

Организатор – военная информационная группа Mil.Press. С 1998 года формирует ежедневные сводки для руководителей ВПК и командования Минобороны через открытые Mil.Press Военное, Mil.Press FlotProm, Mil.Press FLOT, Mil.Press TV) и закрытые (Mil.Press Ключ) информационные ленты.

Форум "Армия-2021". Источник: http://mil.press/

Устроитель – ведущий военно-промышленный видеоканал России Mil.Press TV. Видеосюжеты с первыми лицами предприятий ВПК о разработанных ВиВТ, запущенных и модернизированных производствах – строго в формате "ВПК – потенциальному заказчику". Единственное СМИ – обладатель статуса "Приоритетный Инфопартнер форума "Армия". Все видеосюжеты транслируются в топ-10 крупнейших военных СМИ в мире с охватом в 600'000 специалистов ВПК и силовых структур. Более 2’000’000 просмотров военными специалистами.

Официальные сайты видеодневника – Видеодневник.РФ | АрмияОнлайн.РФ.

Форум "Армия-2021" пройдет в Подмосковье с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Mil.Press, приоритетный информационный партнер выставки, публикует обзоры новинок и мероприятий деловой программы в тематическом разделе "Форум Армия".