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ТАСС

Ростех создаст семейство машин на базе БМП "Курганец-25"

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БМП Курганец-25
БМП Курганец-25.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В холдинге отметили, что разработка выполняется в соответствии с графиком

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") намерен создать семейство боевой бронированной техники на базе боевой машины пехоты (БМП) "Курганец-25". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" в ходе международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2021".

"На базе универсальной платформы, каковой и является "Курганец-25", будут устанавливаться различные комплексы вооружения, подходящие под габаритно-массовые характеристики шасси. Так, "Курганец-25", к примеру, может стать базой под самоходную артиллерийскую установку, командно-штабной пункт, разведывательную машину или машину РХБЗ", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в холдинге, разработка "Курганца-25" выполняется в соответствии с графиком. "Все работы по теме "Курганец-25" регламентируются Министерством обороны РФ, которое является заказчиком изделия. Мы выполняем обязательства в рамках опытно-конструкторской работы, <...> установленные документами", - сообщили в пресс-службе.

"Курганец-25" разрабатывается в качестве перспективной БМП для Вооруженных сил РФ.

МВТФ "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа.

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Страны
Россия
Продукция
Курганец-25
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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