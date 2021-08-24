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ТАСС

Посетители форума "Армия-2021" смогут "примерить" меховой костюм Путина

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Источник изображения: ТАСС

Он будет доступен для всех желающих в виртуальной примерочной на стенде Военторга

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Меховой костюм президента РФ Владимира Путина, в котором он отдыхал в Туве в этом году, можно примерить в виртуальной примерочной на стенде Военторга на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов.

Как передает корреспондент ТАСС, выполненный из натуральной овчины костюм Путина предназначен для зимнего времяпрепровождения в тайге.

"Это уникальный костюм из натуральной овчины. Капюшон оторочен мехом енота. Енот - единственный мех, который не подвергается образованию инея при дыхании на морозе. Костюм сделан специально для тайги, для температур -30-40 градусов. В нем, с одной стороны, тепло, во-вторых, он очень легкий, очень удобный, не стесняет никаких движений", - рассказал ТАСС гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов.

По его словам, костюм предназначен для охоты, фотоохоты и пеших прогулок по лесу.

"Дополнительно к нему мы сделали перчатки и шапку и сумку из того же материала", - отметил Павлов.

По его словам, костюм не запускается в массовое производство и шьется на заказ. "Эта модель может использоваться и для мужчин, и для женщин. Это единственная вещь в нашем магазине, которая не продается готовой. Снимаются мерки, и она шьется под заказ. Мы ее не делаем в массовом производстве по нескольким причинам. Во-первых, это дорогое изделие, во-вторых, человеку, конечно, приятно получить индивидуальную вещь, когда он платит серьезные деньги. Это штучный товар, его в другом месте нигде не возьмешь", - пояснил гендиректор "Военторга".

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Военторг
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