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Рогозин обсудит с главой НАСА судьбу МКС

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава НАСА Билл Нельсон на встрече в октябре обсудят вопросы продления эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По словам представителя Роскосмоса, Рогозин встретится с американским коллегой в ОАЭ. «Нельсон обещал до конца года приехать, но скорее всего, реальная встреча пройдет в Дубае в октябре во время Астронавтического конгресса», — сказал он.

Савельев ответил утвердительно на вопрос, будет ли в ходе переговоров обсуждаться вопрос продления эксплуатации МКС.

Ранее Рогозин назвал способных бросить вызов Илону Маску российских специалистов. Он подчеркнул, что на базе Самарского университета функционирует конструкторское бюро, подготавливаются новые поколения молодых ученых и конструкторов. «Если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара», — заключил глава «Роскосмоса.


Марина Совина

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Рогозин Дмитрий
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