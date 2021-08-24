В России начнут строить сразу шесть боевых кораблей для ВМФ

Закладка шести боевых кораблей и подлодок для Военно-морского флота (ВМФ) России состоится в понедельник, 23 августа. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«На «Севмаше» (российское машиностроительное предприятие. — Ред.) будут заложены две стратегические атомные подлодки проекта 955А, на «Адмиралтейских верфях» (судостроительное предприятие. — Ред.) — две дизель-электрические подлодки проекта 636.3, на Амурском судостроительном заводе — корветы проектов 20380 и 20385», — сказал собеседник агентства.

По словам источника «РИА Новости», на «Севмаше» в Северодвинске будут заложены атомоходы «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», которые станут девятой и десятой подлодками класса «Борей» в составе ВМФ.

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоится закладка подлодок «Можайск» и «Якутск», они станут пятой и шестой субмаринами для Тихоокеанского флота.

Амурский завод в Комсомольске-на-Амуре заложит корветы «Грозный» и «Буйный», которые будут также служить на Тихоокеанском флоте, отметил источник в ОПК.

Ранее в воскресенье сообщалось, что президент России Владимир Путин отдаст команду на закладку боевых кораблей на трех верфях в режиме видеоконференции 23 августа. В этот день он примет участие в церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия – 2021» и «Армейских международных игр – 2021».