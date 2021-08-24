Жэньминь жибао (Китай): Россия активно готовится к военным учениям «Запад-2021»

Мир пристально следит за подготовкой России к учениям «Запад-2021». Российские эксперты называют их ответными мерами на провокационные действия Запада. Ведущая китайская газета рассказывает о планах России и Белоруссии, которая тоже примет участие в этих учениях, отмечая, что совсем скоро наступит «кульминационный момент».

Недавно Министерство обороны России опубликовало информацию о том, что Западный военный округ готовится к стратегическим учениям "Запад-2021". Данные учения имеют важное значение для России в области военного дела и привлекают большое внимание всего мира. По мере приближения даты начала учений многие подразделения вооруженных сил, таких как Северный флот, уже начали подготовку, Россия и Белоруссия также провели ряд совместных тренировочных мероприятий. Российские военные эксперты заявили, что "Запад-2021" - масштабные совместные стратегические учения вооруженных сил, проводимые в суровых геополитических условиях. Это своего рода ответные меры на провокационные действия Запада, наблюдающиеся в последние годы.

Демонстрация сил перед Западом

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на шести крупномасштабных полигонах России и Белоруссии. Проводить учения будут начальники генеральных штабов под руководством министров обороны обеих стран - Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Основная цель учений заключается в тренировке умения армии совместно противостоять врагу, отражать атаки враждебных групп и лишать противника способности к вторжению, при этом основное внимание уделяется общей защите безопасности западного стратегического направления. В ходе учений обе стороны впервые отработают план задействования объединенной группировки войск России и Белоруссии, включая использование российскими войсками белорусской авиабазы для борьбы с крупномасштабным внешним вторжением.

Большая часть учений будет проходить на территории Белоруссии, в них примут участие в общей сложности около 12 800 человек, в том числе 2500 российских военнослужащих, более 10 тысяч белорусских военнослужащих и около 50 военнослужащих из Казахстана. Начальник генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что "Запад-2021" - это учения оборонительного характера, подтверждающие курс Белоруссии на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Россией.

В ходе учений страны мобилизуют региональные вооруженные силы для противодействия вторжению воображаемого противника посредством единого командования объединенными группировками вооруженных сил. Воздушно-космические силы России направят истребители Су-35, МиГ-31, Су-34 и другие боевые самолеты на военно-воздушную базу в Барановичи, расположенную на юго-западе Белоруссии, а также развернут системы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С". Радиолокационная станция "Волга", развернутая в регионе, будет осуществлять контроль ситуации в области безопасности на западе, а белорусский 558 Авиационный ремонтный завод будет обслуживать российские военные самолеты. На ранних этапах вторжения враждебных группировок Россия будет полагаться на военно-воздушную базу в Барановичи для осуществления первого сближения с противником.

Россия также проведет маневры по экстренному развертыванию систем противовоздушной обороны С-300, С-400 и "Панцирь-С" на военном полигоне "Ашулук", моделируя сценарий реагирования российской и белорусской систем военно-космической обороны на внезапные крупномасштабные удары. Кроме того, в воздух будут подняты более десяти истребителей Су-34, которые партиями будут поражать цели воображаемого противника, в качестве которых будут выступать беспилотные летательные аппараты "Рой". Истребители МиГ-31 вылетят из аэродрома "Шагол" для выполнения таких задач, как аварийный взлет и перехват. Для проведения оценки эффективности систем воздушно-космической обороны 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России организует мероприятия по воздушно-космической обороне в воздушном пространстве обеих стран.

В ходе учений Западный и Центральные военные округа России также организуют сухопутные и морские боевые силы для проведения конфронтационных учений. Балтийский флот возьмет на себя задачу наблюдения за потенциальным театром военных действий вблизи Европы, Северный флот будет отвечать за охрану безопасности арктической границы, а 45-я армия ВВС и ПВО организует учения по противовоздушной обороне. Подразделение морской пехоты ВМФ Западного военного округа совместно с сухопутными войсками проведет огневую подготовку, в том числе выполнение ударов противокорабельными ракетами с применением комплексов "Искандер". На базе Генштаба России будут проводиться учения в области радиоэлектронного поражения и защиты.

Тренировочные мероприятия

В настоящее время объединенные вооруженные силы России и Белоруссии уже провели пять тактических учений и два совместных боевых учения. Зона проведения учений сосредоточена в Минской области на территории Белоруссии и вблизи западной границы России. В ходе недавних совместных учений военно-воздушные силы обеих сторон отработали использование аэродромов друг друга и ряд совместных маневров.

По мере приближения даты учений различные российские подразделения вооруженных сил начали проводить тренировочные мероприятия с целью внезапной проверки боевой готовности.

Формирования Западного военного округа провели более 270 тренировочных мероприятий. Под руководством рабочей группы учений "Запад-2021" было организовано три раунда рекогносцировки района учений на территории Белоруссии, отремонтировано и модернизировано большое число учебных объектов полигонов, а также проведены маневры в области воздушно-десантной подготовки и противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны. 1-я танковая армия организовала двухнедельную подготовку по противостоянию танковых бригад в сложных боевых условиях, в ходе которой были отработаны такие умения, как поддержание стабильности в городах и экстренная оборона столицы. Балтийский флот направил подводную лодку "Колпино" для отработки погружения в экстремальных условиях и два противолодочных самолета Ту-142 для тренировки управления полетом и огневой атакой. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили полет и отработали удары в воздушных пространствах Балтийского моря и Арктики.

С 4 августа Северным флотом также проводились масштабные тренировочные мероприятия с целью оценки степени подготовки к учениям "Запад-2021". Мероприятия проходили под руководством командующего Северным флотом Александра Моисеева, в них приняли участие более 10 тысяч человек, 30 военных кораблей, 70 единиц военной техники и десятки самолетов. Учения длились две недели, основными задачами являлись управление потенциальным театром военных действий в море, координация сил противовоздушной и противолодочной обороны, а также проведение крупномасштабных десантных операций. По словам Моисеева, цель данных учений заключалась в проверке способности российской армии командовать объединенными группировками различных вооруженных сил и способности флота участвовать в совместных операциях.

Кульминация военных учений

Как правило, примерно за месяц до стратегических учений "Запад-2021" различные подразделения вооруженных сил организуют крупномасштабные тренировочные мероприятия и внезапные проверки боеготовности. В ближайшее время наступит кульминационный момент ежегодной военной подготовки российской армии.

После завершения тренировочных мероприятий Северного флота Российский военно-морской флот планирует провести крупномасштабные межрегиональные военно-морские учения под кодовым названием "Океан", по окончанию которых соответствующие вооруженные силы останутся в водах ожидать начала стратегических учений "Запад-2021". Подразделение дальней авиации Воздушно-космических сил проведет два летно-тактических учения, в которых будет задействовано более 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, часть из которых планируется перебросить из авиабазы "Украинка" в Амурской области на аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Внезапные проверки боеготовности пройдут также на российских военных базах в Таджикистане, Белоруссии и Сирии.

После окончания стратегических учений "Запад-2021" российская армия планирует провести стратегические учения ядерных сил "Гром-2021", тренировочной задачей которых будет являться ядерная контратака и повторное нанесение ядерных ударов в ответ на неожиданные ядерные удары воображаемого противника. В учениях будут задействованы стратегические платформы морского, наземного и воздушного базирования для запуска межконтинентальных баллистических ракет, крылатых ракет, гиперзвуковых ракет и других видов стратегического оружия. Таким образом, в ближайшем будущем мы увидим результаты ряда различных военных учений российской армии.

Ши Вэнь (石文)