Взять в оборону: какие премьеры готовит выставка «Армия-2021»

Около полутора тысяч предприятий представили передовые военные разработки

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открывается Международный военно-технический форум «Армия-2021». Традиционно выставка становится местом демонстрации новых разработок ВПК, подписания крупных контрактов и проведения научных конференций. В этом году в «Армии-2021» участвуют около 1,4 тыс. предприятий из России и зарубежных стран. Они представят порядка 28 тыс. экспонатов. Министерство обороны России выставит на обозрение более 300 серийных образцов техники. В дни форума все желающие смогут увидеть передовые российские разработки, в том числе перспективные беспилотники и боеприпасы к ним.

Выставка достижений

В воскресенье на форуме проходили мероприятия научно-деловой программы. 23 августа состоится официальное открытие «Армии-2021» и международных армейских игр. 24–25 августа форум смогут посетить специалисты, а с 26 по 28 августа — все желающие.

Как сообщил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу, ведомство планирует подписать на полях форума 45 государственных контрактов на общую сумму примерно 500 млрд рублей. В том числе речь о договорах на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», тяжелых огнеметных систем, танков Т-90М, на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков. По словам министра, на форум должны приехать делегации из 97 стран, 34 из них возглавят руководители военных ведомств.

Соревнования танковых экипажей на международном форуме «Армия-2021» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Статическая экспозиция размещена в парке «Патриот». Динамическая программа будет проходить на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино. Там покажут в действии более 230 образцов вооружения и военной техники. Кроме того, запланирована демонстрация парного пилотажа истребителей Су-57, а также программа авиационных групп «Русские витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Как сообщил замглавкома ВКС генерал-полковник Юрий Грехов, впервые в летную программу форума включен пилотаж девушек-курсанток. В военном ведомстве уточнили, что курсантка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Владислава Григоренко из первого набора девушек представит пилотаж на самолете Л-410.

По словам замглавкома ВКС, на форуме будут представлены ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Морские новинки

Накануне открытия форума главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал, что стенд флота на выставке исполнен в виде командирского мостика фрегата проекта 22350. На экспозиции будут представлены такие разработки для флота, как корабельный дистанционно-управляемый модуль «Нарвал» с возможностью дистанционного управления 12,7-миллиметровым пулеметом, а также перспективный беспилотник.

Также на стенде Военно-морского флота зрители впервые смогут увидеть модели больших десантных кораблей проекта 1171. Новинки уже получили индекс 1171.1. У судов полностью изменилась конструкция, а также появилось новое вооружение. Уже известно, что головной корабль обновленного проекта получит имя «Владимир Андреев».

Корабельный 12,7-мм пулеметный дистанционно управляемый модуль «Нарвал» Источник изображения: Фото: Mil.Press

Еще одной военно-морской новинкой станет корабль поддержки проекта 15550 «Хаски». Новинка предназначена для поддержки российских тактических групп, которые развернуты в Арктике. Корабль сможет не только перевозить грузы в сложной ледовой и погодной обстановке, но и осуществлять боевую поддержку российских полярных гарнизонов.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) покажет модели большого десантного корабля «Кайман», созданного на основе проекта 1171 и автономного необитаемого подводного аппарата «Юнона». Как сообщили в пресс-службе компании, на форуме будут представлены малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, малый сторожевой корабль проекта 20382, судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301, субмарина проекта 636 с комплексом Club-S.

Беспилотники на любой размер

Концерн «Калашников» представит новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с беспилотников. Изделие оснащено лазерной полуактивной головкой самонаведения, имеет осколочно-фугасную боевую часть, дальность полета до 6 км. Кроме того, как сообщили в компании, «Калашников» проводит работы по установке управляемой ракеты авиационного базирования «Вихрь-1» на беспилотный летательный аппарат большой дальности полета.

Оборонные предприятия Ростеха покажут на «Армии-2021» более 50 новых разработок, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В частности, впервые покажут экспортный вариант автоматизированного комплекса артиллерийской и войсковой разведки «Пенициллин», предназначенной для вскрытия огневых позиций противника. «Вертолеты России» привезли на выставку беспилотник БАС-200. Этот 200-килограммовый аппарат может находиться в воздухе до четырех часов и нести до 50 кг полезной нагрузки.

Беспилотный вертолет БАС-200 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Компания «Кронштадт» впервые представит беспилотный вертолет БВС-ВТ 450. Аппарат массой 450 кг может использоваться для доставки грузов, для мониторинга обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций, на сельскохозяйственных работах. Как отметили в пресс-службе компании, беспилотник способен работать как в условиях Арктики, так и в пустыне.

Технополис «Эра» разработал малый беспилотный летательный аппарат «Муха» для разведки внутри помещений. Представленный на выставке дрон выполнен из углепластикового корпуса, чтобы защитить винты при столкновениях с предметами.

Роман Крецул