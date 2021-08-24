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Российская газета

В России создана подводная лодка-робот с ядерным двигателем

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Океанская многоцелевая система "Посейдон" - принципиально новый вид подводного оружия.
Океанская многоцелевая система "Посейдон" - принципиально новый вид подводного оружия.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

На полях Международного военно-морского салона, проходившего в июне в Санкт-Петербурге, было сделано заявление о том, что серийное производство безэкипажных подводных лодок в России может начаться уже с 2035 года.

Безэкипажные субмарины, это по сути своей АНПА - автономные необитаемые подводные аппараты, работы над которыми в нашей стране и США ведутся уже более шестидесяти лет. При этом СССР когда-то значительно опережал Соединенные Штаты, да и все другие страны. Сегодня, согласно стратегической концепции США "Морская мощь 21", необитаемые подводные аппараты должны стать главным звеном в реализации концепции сетецентрических войн по всей акватории Мирового океана - на его поверхности и в глубине.

Как считают в Пентагоне, АНПА различных типов будут постоянно барражировать под водой, собирать всю информацию, а затем передавать ее на надводные командные пункты или непосредственно командирам классических подводных лодок. Также они станут своего рода подвижными центрами различных телекоммуникаций, гарантируя устойчивую связь над водой и под водой. Эти аппараты будут способны передавать и получать информацию фактически в глобальном масштабе. Помимо акустического контроля морских глубин и телекоммуникации, АНПА предполагается использовать в качестве носителей оружия - торпед или мин, а также в качестве маток для других, более мелких аппаратов.

Интересен американский проект Manta. Это достаточно большая по размерам беспилотная субмарина, которая несет более мелкие АНПА и торпеды, в том числе сверхскоростные - кавитирующие. Аппараты, создаваемые в рамках проекта Manta, имеют целый набор сенсоров, обладают искусственным интеллектом. Они могут самостоятельно находить чужие субмарины или подводные мины, которые, если потребуется, гарантированно уничтожают. Работы по теме Manta начались еще в 1996 году, но сейчас максимально засекречены.

Специалисты Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН еще 40 лет назад разработали со многом революционные конструкции подводных беспилотников, которые позже легли в основу проектов АНПА, создаваемых сейчас в США и КНР. Именно на Дальнем Востоке еще в конце 1960-х годов спроектировали и построили аппарат под скромным названием Л-2. Равных ему в течение тридцати лет не было ни в США, ни в других развитых странах.

Настоящим прорывом в мировой робототехнике стало появление АНПА с ядерной энергетической установкой "Посейдон"

Л-2 мог часами автономно работать на глубинах до шести километров, поддерживая связь с кораблем-носителем. Впервые в мире при создании этого аппарата применили модульность конструкции, что очень модно сегодня. Такой подход позволял быстро перенастраивать аппарат под выполнение конкретных задач. На международном уровне Л-2 был признан самым лучшим глубоководным роботизированным комплексом конца ХХ века.

Судя по публикациям в СМИ, сейчас интерес к АНПА со стороны командования ВМФ стал расти. Например, идет создание легких отечественных АНПА "Юнона" и "Амулет". Продолжается совершенствование одного из лучших в мире глубоководных беспилотников "Клавесин-2Р-ПМ". Вне сомнения, стимулом для активизации работ по созданию боевых АНПА должен стать спуск в Марианскую впадину необитаемого аппарата "Витязь-Д", который создан специалистами питерского "Рубина", где проектируют самые мощные в мире подводные стратегические ракетоносцы. Пока в состав полезной нагрузки "Витязя" входит только научное оборудование. Но его вполне можно заменить боевыми системами.

Настоящим прорывом не только российской, но и мировой робототехники стало появление АНПА с ядерной энергетической установкой "Посейдон". Считается, что это торпеда огромного калибра, оснащенная ядерным зарядом. "Посейдон" может ходить автономно неограниченно долго и развивать подводную скорость до 200 км в час. Возможно, именно на базе "Посейдона" будет формироваться облик будущих безэкипажных субмарин больших размеров. И произойти это может даже раньше 2035 года.


Сергей Птичкин

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