Осенью в России начнутся испытания противотанковых дронов

Этой осенью должны начаться госиспытания беспилотного летательного аппарата "Орион", оснащенного высокоточными противотанковыми управляемыми ракетами "Вихрь-М". А на Новосибирском авиазаводе полным ходом идет подготовка к серийному производству тяжелого БПЛА С-70 "Охотник".

Не так давно впервые прошли летные испытания "Охотника" в варианте истребителя-перехватчика. Аппарат выполнил несколько успешных вылетов с имитаторами ракет класса "воздух - воздух" для оценки сопряжения его бортовых радиоэлектронных систем с головками наведения боеприпасов. Тестирование беспилотника в качестве перехватчика проходило на полигоне Ашулук.

Если первоначально заявлялось, что "Охотник" будет использоваться только для ударов по наземным и надводным объектам, то сейчас его возможности расширены. Он может стать первым в мире беспилотным истребителем-перехватчиком. Ведущим самолетом для беспилотника определен истребитель пятого поколения Су-57, пилот которого и примет решение о том, какую цель и какими ракетами атаковать, после чего передаст команду дрону. С развитием искусственного интеллекта "Охотник", вполне возможно, сам станет принимать такое решение.

Применение беспилотного перехватчика воздушных целей значительно расширит боевые возможности пилотируемого Су-57. "Охотник" сможет уничтожать истребителя противника на дальних дистанциях, с которых Су-57 поразить ракетой "воздух - воздух" еще невозможно. Как считают эксперты, такой дрон сможет защитить и от зенитных ракет, пускаемых с земли. Либо ударом своих ракет, либо ценой собственной "жизни", подставившись под ракету противника.

В перспективе, и это уже не скрывается, группа "Охотников" может летать в связке не только с одним истребителем, но и в составе целой эскадрильи пилотируемых самолетов.

Тяжелый "Охотник", масса которого предположительно около 20 тонн, только начал летные испытания, а вот его собрат среднего класса, массой одна тонна, "Орион" давно прошел в гражданской версии и сейчас испытывается как боевой беспилотный аппарат. Причем его проверяли не только на внутренних полигонах, но и в боевых условиях Сирии.

Малогабаритные дроны - камикадзе из композитных материалов практически не видны для систем противовоздушной обороны

В этой стране, как утверждают военные эксперты, испытывались и противотанковые "Вихри". Так что госиспытания, к которым готовят "Орион" с этими ракетами, скорее будут формальным, но необходимым этапом для принятия БПЛА на вооружение Российской армии под именем "Иноходец".

Если характеристики "Охотника" пока держатся в секрете, то "Орион" - "Иноходец" более открыт. Его взлетный вес - 1000 кг, масса полезной нагрузки - до 250 кг. Продолжительность полета - 24 часа. Вес ракеты "Вихрь-М" в транспортно-пусковом контейнере - около 60 кг. То есть,"Иноходец" может спокойно нести четыре пусковых контейнера, хотя, скорее всего, их будет три. Этого вполне достаточно, так как вероятность поражения цели типа танк этой ракетой даже при его движении составляет 80 процентов.

Еще одно весьма перспективное направление в разработке ударных беспилотников - так называемые барражирующие боеприпасы. Впервые они появились за рубежом несколько лет назад.

Это беспилотный аппарат с боевой частью, способный совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете. Способность беспилотников долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара ("барражировать" по терминологии боевой авиации), и породило соответствующее название - "барражирующие боеприпасы". Часто такие аппараты называют дронами-камикадзе.

Подчеркивается, что с ними почти невозможно бороться с помощью традиционных средств ПВО. Малогабаритные дроны-камикадзе, изготовленные в основном из композитных материалов и отличающиеся небольшими размерами, практически не видны для радаров систем противовоздушной обороны.

Лидируют в разработке и производстве таких боеприпасов США и Израиль. Однако в России сейчас тоже активно их разрабатывают. Наиболее продвинутым и очень интересным эксперты считают дрон-камикадзе "Ланцет". Он построен по аэродинамической схеме двойного Х-образного оперения, которая на подобной технике применена впервые в мире. Такая схема обеспечивает очень высокие качества маневрирования по горизонтали и вертикали. А это дает возможность атаковать не только наземные объекты, но и воздушные, например, вражеские беспилотники. Хотя сейчас "Ланцет" позиционируется прежде всего как беспилотный ликвидатор наземных или надводных целей. Свое имя аппарат получил потому, что внешними обводами он чем-то напоминает хирургический инструмент, но прежде всего из-за своей способности наносить удар с очень высокой, поистине хирургической точностью. "Ланцет" обладает телевизионным каналом наведения. Оператор наводит аппарат на цель и на экране своего монитора видит все до момента соприкосновения беспилотника с атакуемым объектом.

В состав комплекса входит не только боевая часть, но и модуль разведки, навигации и связи. Ему не нужна никакая спутниковая навигация, поэтому нарушить его управление, заглушив сигналы космических спутников-навигаторов, нельзя.

Как уверяют разработчики, перехватить, уничтожить или спрятаться от "Ланцета" практически невозможно. А благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов ему не страшно.

Сергей Серов