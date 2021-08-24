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Российская газета

Новые огнеметные системы должны пройти госиспытания до конца года

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ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72 производит большое впечатление на показах новой техники.
ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72 производит большое впечатление на показах новой техники.
Источник изображения: Сергей Михеев

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек" применяются нашей армии уже несколько десятилетий. Наследницей этих легендарных машин должна стать огнеметная система "Тосочка". Хотя она находится сейчас в стадии полигонных испытаний, но уже успела проявить себя во всей красе на стратегических учениях "Кавказ-2020".

По мощи и эффективности их сравнивают с применением ядерного заряда. При этом действуют они на основе взрывных веществ, относящихся к так называемой бризантной группе. В основе принципа действия снаряда лежит объемный взрыв.

В реальной боевой практике ТОС-1 "Буратино" была впервые применена в ходе Афганской войны. При соприкосновении с целью содержимое снаряда разлеталось по воздуху, создавая взрывоопасную смесь, которая подрывалась. Один залп уничтожал все на площади в три квадратных километров. В Сирии тяжелые огнеметные системы также продемонстрировали свой потенциал. Боевики, которые видели последствия применения этих систем, прозвали наши огнеметы оружием из ада.

ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" доказали свою эффективность. Вместе с тем использоваться они могут лишь в локальных конфликтах или контртеррористических операциях. При масштабных боевых действиях комплексы уступают в дальности и эффективности ракетным системам залпового огня. Этим отчасти объясняется сравнительно небольшое количество ТОС в войсках.

Сейчас идет обновление ТОС-1А "Солнцепек". Предприятия выполняют работы по модернизации этих боевых машин, которые выпускаются на базе танка Т-72. Будет повышена их защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, площадь поражения цели одним боеприпасом. За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов. Не исключено, что впоследствии "Солнцепек" сменит платформу танка Т-72 на новейшую "Армату".

Тяжелые огнеметные системы способны уничтожить противника в укрепленных позициях и развалинах, в горах и пустыне

"Тосочка" отличается от своих собратьев тем, что базируется на трехосном шасси Урал-63706 с полным приводом и бронированной кабиной. Решение поставить огнемет на колеса, было принято после применения "Солнцепеков" в сирийской пустыне. Колесное шасси позволяет повысить мобильность и скорость доставки орудия. Кроме того, у колесной версии более широкие перспективы для экспорта. Продолжается развитие и боеприпасов для системы. Планируется увеличить их дальность и ввести корректируемые боеприпасы, которые могут наводится по данным лазерного дальномера-целеуказателя.


Александр Степанов

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