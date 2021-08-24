Калибр мал, да удал

Малокалиберная артиллерия отвоевала место в арсенале Вооруженных сил

В годы участия советских войск в боевых действиях на территории Афганистана одними из самых любимых боевых машин были зенитная самоходная установка "Шилка", вооруженная четырьмя пушками калибра 23 мм и БПМ-2 с 30-мм пушкой.

При этом по прямому назначению "Шилка" никогда не использовалась, так как боевой авиации у наших противников не было. А 30-мм пушку на БМП категорически не хотело ставить руководство Главного ракетно-артиллерийского управления.

История появления БМП-2 весьма интересна и мало кому знакома. 55 лет назад на вооружение приняли боевую машину пехоты БМП-1. Многим высокопоставленным военным она казалась чудом техники. Хотя на самом деле была очень неудачной, прежде всего в своем вооружении.

БМП-1 оснащалась 73-мм пушкой "Гром" (2А28) с коротким стволом. В боекомплекте предусматривались только кумулятивные снаряды. С пушкой был спарен 7,62-мм пулемет. На башне находилась пусковая установка ПТУР "Малютка". То есть БМП-1 предназначалась для борьбы с танками, а не с пехотой. Но и в этом качестве ее нельзя назвать удачной. Ракет "Малютка" было всего четыре. А 40 снарядов для "Грома" отличались плохой баллистикой, часто летели не туда, куда целился наводчик. Против пехоты были вообще неэффективны.

Среди строевых офицеров, работников оборонной промышленности и танкистов-испытателей нашлись те, кто стал настаивать на установке в БМП автоматической пушки калибра 30 мм. Однако руководство ГРАУ было категорически против. Там считали малокалиберную пушку бесполезной "пукалкой". Другое дело калибр 73 мм!

Тем не менее руководству испытательного полигона в Кубинке удалось добиться проведения сравнительных испытаний боевой машины пехоты с гладкоствольной пушкой калибра 73 мм и БМП с 30-мм пушкой 2А42.

Руководству испытательного полигона в Кубинке удалось добиться проведения сравнительных испытаний боевой машины пехоты с гладкоствольной пушкой калибра 73 мм и БМП с 30-мм пушкой 2А42

Целью стал танк Т-55. Его полностью укомплектовали, в том числе боеприпасами, установили зенитный пулемет, заправили и выставили на дальности 1000 метров.

Условия проверки эффективности сравниваемых орудий были просты. Если после обстрела танк не сохраняет свои свойства (подвижность и огневую мощь), то пушка признается эффективной. БМП с 73-мм пушкой стреляла тремя кумулятивными снарядами, а вооруженная 30-мм - тремя короткими очередями.

Итоги стрельб ошеломили всех. Из 73-мм пушки снаряды попали в буксирный крюк - без пробития основной брони, в гусеницу - без ее разрыва, в нижний лобовой лист - с пробитием, но без серьезных повреждений заброневого пространства. Танк завели, он оказался полностью боеспособен.

А три очереди из 30-мм пушки снесли все навесное оборудование - приборы наблюдения, фару подсветки ночного прибора, зенитный пулемет и прочее. Более того, прямым попаданием заклинило пушку в вертикальной плоскости и воспламенилось топливо в наружных баках - танк загорелся. Т-55 был полностью выведен из строя. Три очереди малокалиберными снарядами - и танк небоеспособен. Что будет с самыми современными танками, имеющими большое количество навесного оборудования, в случае подобного обстрела?

Испытания продолжили. Стреляли по кирпичной стене. Снаряд из 73-мм пушки пробил стену - и все. Очередь из 2А42 - и стена рухнула. Снаряды сработали как отбойный молоток.

Провели еще ряд стрельбовых испытаний, в которых 30 мм пушка всегда брала верх. Представители ГРАУ ничего не смогли противопоставить объективным результатам сравнительных стрельб. И было принято единственно верное решение.

Автоматическая 2А42 была и осталась самой эффективной по критерию цена-качество противотанковой пушкой ближнего боя в арсенале Российской армии

БМП-2 с пушкой 2А42 приняли на вооружение. Первая серийная партия в 1980 году была сразу отправлена в Афганистан, где БМП-2 зарекомендовали себя с лучшей стороны. Так же, как и "Шилки" со своими 23-мм автоматами.

Если учитывать стоимость 30-мм автоматической пушки и ее снарядов в сравнении с крупнокалиберными танковыми пушками и мощными полевыми орудиями, а также с управляемыми противотанковыми ракетами, то можно утверждать - автоматическая 2А42 была и осталась самой эффективной по критерию цена-качество противотанковой пушкой ближнего боя в арсенале Российской армии.

А сейчас на подходе тяжелая боевая машина пехоты ТБМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата". Ее предполагается оснастить боевым модулем АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой. Эффективность этого орудия в борьбе с танками на больших дистанциях может превысить эффективность 125-мм гладкоствольной пушки, которая стоит на всех основных танках отечественных Вооруженных сил.

Ведь несколько 57-мм снарядов, кучно попавших во вражеский танк, гарантированно сделают его небоеспособным даже без пробития лобовой брони. А при стрельбе в борт любой из ныне существующих западных танков будет просто уничтожен.

Различные боевые модули с 30-мм и 57-мм автоматическими пушками можно увидеть на форуме "Армия-2021". Интерес к ним огромный.

Сергей Серов