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ТАСС

На "Армии-2021" промышленность представит около тысячи разработок для РВСН

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Азотодобывающая станция СТАД-100
Азотодобывающая станция СТАД-100.
Источник изображения: geliymash.ru

Впервые на форуме будет представлена мобильная азотодобывающая станция СТАД-100

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 20 августа. / ТАСС/. Промышленность представит около тысячи разработок, выполненных в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), на открывающемся 22 августа Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Об этом сообщил на брифинге, посвященном армейским международным играм и форуму "Армия-2021", начальник штаба РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

"Ежегодно командование РВСН привлекает к мероприятиям форума предприятия промышленности, выполняющие НИОКР в интересах стратегических ракетчиков. Представительство ОПК с каждым годом становится все солиднее. По сравнению с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в форуме, количество предприятий увеличилось в три раза, в этом году это 30 организаций, которые представят около 1 000 высокотехнологичных разработок", - сказал он.

"Гордостью статической экспозиции форума, несомненно, станут автономная пусковая установка, машина обеспечения боевого дежурства, машина тропосферной связи МС-2", - сказал генерал.

По его словам, впервые на форуме будет представлена мобильная азотодобывающая станция СТАД-100. Она добывает кислород и азот из атмосферного воздуха. "Проведенные государственные и межведомственные испытания показали, что этот агрегат выдает медицинский кислород с объемной долей 99,8%, что в настоящее время очень актуально" в связи известной эпидемической обстановкой в мире.

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