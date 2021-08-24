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ЦАМТО

Турецкая компания FNSS продемонстрировала вооруженную ДУМ "Шэдоу Райдер"

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Shadow Rider
Турецкая модульная наземная дистанционно управляемая машина (ДУМ) "Шэдоу Райдер" (Shadow Rider).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 20 августа. На проходящей в Стамбуле выставке IDEF-2021 турецкая компания FNSS представила новую версию модульной наземной дистанционно управляемой машины (ДУМ) "Шэдоу Райдер" (Shadow Rider).

Как сообщает компания FNSS, ДУМ версии Combat разработана с учетом современных технологий в области робототехники и автономных систем для применения в условиях современных боевых действий. Машина вооружена специально разработанной ДУМВ башенного типа с 25-мм автоматической пушкой. Команда на открытие огня подается оператором.

Концептуальная модель ДУМ была впервые официально представлена на выставке IDEF-2019. Семейство "Шэдоу Райдер" оснащено разработанным FNSS комплектом обеспечения автономности с открытой архитектурой для быстрой адаптации новых технологий, а также устойчивой к помехам спутниковой системой навигации. Разработанная на базе БМП M-113 машина может применяться для выполнения широкого спектра задач, включая огневую поддержку, ведение разведки, ретрансляцию связи и снабжение подразделений. При этом сохраняется возможность непосредственного вождения механиком-водителем.

ДУМ боевой массой 13,5 т и грузоподъемность 4500 кг оснащена дизельным двигателем, автоматической трансмиссией, может развивать скорость до 50 км/ч по шоссе, запас хода – более 450 км. Машина позволяет осуществлять патрулирование по запрограммированному маршруту, следовать за лидером, автономно возвратиться на базу в случае потери связи с обнаружением и огибанием препятствий. ДУМ способна преодолевать подъем 60%, вертикальные препятствия высотой 60 см, траншеи шириной 160 см. Возможна воздушная перевозка машины самолетами ВТА A-400M и C-130 "Геркулес".

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Страны
Турция
Продукция
A400M
C-130
M113 БТР
Компании
Nurol
Проекты
Робот
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