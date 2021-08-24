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Вестник Мордовии

РСЗО «Торнадо-С» показали возможность поражение целей на дистанции 90 км

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Западного военного округа

Реактивные дивизионы дислоцированного в Ленинградской области артиллерийского соединения Западного военного округа в ходе тактического учения уничтожили командные пункты условного противника, расположенные на удалении около 90 км. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. После проведения боевых пусков расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" выполнили смену огневой позиции.

Также военнослужащие ЗВО с помощью транспортно-заряжающих машин отработали заряжание пусковых установок боевыми реактивными снарядами, выполнили практический расчет параметров стрельбы.

Ранее дивизионы соединения ЗВО были подняты по тревоге и совершили 100-километровый марш в назначенный район. Военнослужащие отработали рассредоточение со сменой позиций, организацию маскировки и боевого охранения, а также выполнили топопривязку и ориентирование на местности.

Уникальная дальнобойная 300-мм РСЗО "Торнадо-С" позволяет вести огонь на дальность до 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

В тактическом учении принимали участие около 500 человек, задействовано около 50 единиц военной техники.

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