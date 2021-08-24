Павший Кабул, демократия от «Талибана», предупредительный огонь

Тактический просчет американского военно-политического планирования

Скорость падения демократического режима власти в Афганистане не может не впечатлять. Всего пару недель после свертывания длившейся 20 лет американской миссии по стабилизации ситуации в стране и – запрещенные у нас террористы из «Талибана» в Кабуле. Признав внезапность случившегося, в посольстве России рассказали, что президент страны Ашраф Гани бежал, набив четыре автомобиля деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. «Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле», – отметил собеседник ТАСС в российской дипмиссии.

Афганские военные без боя сдают одну провинцию за другой. Террористы захватывают оружие, технику и даже боевые вертолеты с экипажами. Спасаясь от них, границу с соседним Узбекистаном пересекают 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих афганской армии. Воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту Термеза. Но не обошлось и без потерь. Во время сопровождения столкнулись узбекский МиГ-29 и афганский Embraer 314. В то же время на границу с Таджикистаном прибыл самолет, на борту которого находились более 100 афганских военнослужащих.

«Мы получили сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить афганским военным совершить посадку в аэропорту города Бохтар», – рассказали в департаменте МИДа страны.

Впрочем, покинуть Кабул в эти дни смогли немногие. В поисках спасения граждане Афганистана, сотрудничавшие с проамериканской администрацией, бросились в аэропорт. Кадры с места событий ужасают. Люди буквально цепляются руками за любые детали улетающих из страны самолетов. Как сообщают информагентства, несколько человек сорвались и разбились. При этом режим талибов якобы объявил амнистию госслужащим, призвав их вернуться на свои рабочие места. Все происходящее говорит, что наученное сменой режимов население уже не верит никому.

Зато главный виновник происходящего хаоса Джозеф Байден уверен в правильности своего решения: «За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было. Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США». Американский президент добавил, что у властей США заранее были подготовлены планы на случай любого развития событий в стране, в том числе «наблюдаемого сейчас быстрого коллапса». По его словам, он не будет приказывать американским войскам «бесконечно воевать в гражданской войне в другой стране. Это не соответствует нашим национальным интересам. Американцы этого не хотят».

Нашлись слова поддержки брошенным афганцам и у официального представителя Пентагона Джона Кирби. Пресс-секретарь военного ведомства заявил, что американские военные и боевики движения «Талибан» не несут ответственности за хаос и трагические события в аэропорту Кабула.

«Восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений занимались военнослужащие США, однако гибель афганских граждан, которые пытались прорваться на самолеты, отбывающие из Кабула, не является провалом», – отметил Джон Кирби.

При этом, спасая себя, американцы бросают не только проамериканских афганцев, но и союзные войска. Украинский телеканал «24» выяснил, что на одной из баз США в Кабуле в окружении талибов оказались около 400 человек – граждан Украины, Румынии, Болгарии, Грузии, Великобритании и Индии. Один из украинских военнослужащих сообщил изданию «Обозреватель», что талибы ведут себя мирно, но требуют сдать оружие. По его словам, им не предоставляют гарантии безопасности проезда от базы до аэропорта, проблема и в отсутствии самолета.

Канцлер германии Ангела Меркель назвала ситуацию в Афганистане «ошибкой» и посетовала на возможность появления новых беженцев. Совершенно забыв, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса, как и к налаживанию диалога с ОДКБ.

«Результат этого высокомерия альянса – беспардонные просьбы к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто сотрудничал с альянсом в Афганистане», – заявил замглавы МИДа Александр Грушко, напомнив при этом, что в Совете Россия–НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН об учреждении международных сил содействия безопасности в Афганистане был реализован ряд проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны.

Зато в Европарламенте уже ударили в набат. Европейцы опасаются, что после вывода сил США и НАТО из Афганистана Россия и Китай заполнят образовавшийся политический вакуум. Любые заявления Запада – всего лишь маскирующая полное бессилие дымовая завеса. Решать проблему теперь действительно придется Москве и Пекину.

В настоящий момент сделаны и первые шаги в этом направлении. Министры обороны Шанхайской организации сотрудничества сформировали план военного противодействия террористам в случае их попыток проникновения на территорию государств Средней Азии: Узбекистана и Таджикистана. Вторым направлением стало установление с контактов с новым правительством талибов.