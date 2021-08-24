Легкое, дальнобойное, унифицированное

Командование ССО США считает, что вооружение спецназа должно быть компактным и взаимозаменяемым. Фото с сайта www.marines.mil.

Новое оружие для американского спецназа

«Люди важнее оборудования» – это один из пяти принципов сил спецопераций.

Спецназовца от обычного солдата отличают подготовка и личные качества. И прежде всего особый взгляд на происходящее вокруг и умение находить приемлемые решения в сложных ситуациях для достижения победы над врагом.

Однако вооружение, которое применяют спецназовцы, имеет важное значение. Поскольку эффективность, надежность и мощь современного оружия позволяет добиваться победы в любом сценарии боя. Ведь спецназ обычно действует малыми группами, которым время от времени приходится сталкиваться с превосходящими силами противника.

При этом вооружение должно быть относительно легким, компактным. Ниже мы приведем перечень вооружения Командования ССО США. А также расскажем, какие изменения планируются в отношении систем, стоящих на вооружении в настоящее время.

Штурмовые винтовки (автоматы)

Стандартная винтовка американского спецназа – M4A1 с обновленным комплектом SOPMOD II. SOPMOD – это набор аксессуаров, разработанный для подразделений специальных операций армии США, таких как Delta Force, Navy Seals и Army Rangers.

В комплект входят M4A1, цевье RailInterface System (RIS), глушитель звука выстрела и резервный целик, разработанные Knight’s Armament Company, укороченный быстросъемный гранатомет M203 с планочным прицелом, лазерный инфракрасный целеуказатель PEQ-2A, производства Insight Technologies, оптический прицел Trijicon TA-01NSN ACOG и рефлекторные прицелы, а также прицел ночного видения.

Этот комплект был разработан, чтобы позволить боевым подразделениям модифицировать свои винтовки для различных задач. В настоящее время комплект SOPMOD поставляется во многие подразделения специальных операций.

SOPMOD II

Это комплект второго поколения, который включает инновационную оптику, такую как Elcan Spectre DR, модель ACOG TA-31 ECOS от Trijiconи Eotech 553.

Также довольно часто встречается в арсенале специальных операций короткая версия M4 – вариант MK18. Она была создана специально для ближнего боя и отличается высокой надежностью.

Кроме того, фаворитом Delta Force и Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU) стал немецкий автомат HK416. Это оружие, созданное фирмой Hecler&Koch, было адаптировано под американскую модульную систему AR15. Это означает совместимость по стандартам NATO с магазинами от M4 и M16. При его разработке специалисты Delta Force тесно взаимодействовали с производителями.

В ходе боевых действий в Афганистане, где дистанция боевых столкновений была больше, чем обычно, фаворитом стрелкового оружия спецназа и особенно команды SEAL и рейнджеров ненадолго стали автоматы FNSCAR (Special Operations Forces Combat

Assault Rifle). Система была разработана американским подразделением бельгийской компании FN Herstal для участия в конкурсе по созданию автомата специально для бойцов USSOCOM в 2004 году.

SCAR обещал единую платформу для различных вариантов действий, поскольку пользователь мог менять стволы в зависимости от ситуации. Автомат отличали такие качества, как высокая точность и кучность стрельбы как одиночными, так и очередями при очень слабой отдаче, а также хорошая эргономика.

Но это оружие так и не стало популярным из-за его неэффективной конструкции и склонности к неисправностям. Кроме того, от него отказались из-за сложности производства, которое тянуло за собой удорожание оружия.

Пулеметы

В качестве пулеметов для подразделений специальных операций США используются MK46 и MK48. Первый выпускается под патрон 5,56 мм и предлагает более легкий и портативный вариант. Второй, под патрон 7,62 мм, более тяжелый, но обладает большей мощностью. Оба пулемета надежны и эффективны.

Учитывая их небольшую численность, подразделения спецопераций в значительной степени полагаются на огневую мощь для преодоления численно превосходящего противника. Огневая мощь, несоразмерная количеству бойцов, делает спецназ исключительно эффективным на поле боя. Превосходство в огневой мощи дает подразделениям спецопераций кратковременное и локальное преимущество, которое часто приводит к победе.

Например, взвод морских котиков из 16 человек может нести до шести пулеметов в зависимости от задачи. Сравните это со взводом морской пехоты из 48 пехотинцев, где на вооружении имеется также шесть пулеметов – и удельная разница в огневой мощи на одного солдата станет очевидной. Во время войны во Вьетнаме взводы SEAL часто выходили в джунгли, чтобы сражаться с Вьетконгом, имея до десяти пулеметов.

Ближний бой

При проведении специальных операций в замкнутом помещении спецназовцам часто приходится вести ближний бой (CQB). Бой между комнатами – это одновременно искусство и наука, для овладения которым требуются годы практики.

Первоклассными навыками CQB владеют Delta Force и SEAL Team 6, что отличает их от остальных подразделений спецопераций Америки. Это связано с решаемыми ими задачами – по обезвреживанию террористов в городах.

Бывший солдат израильского спецназа Эли Филдбой, который сейчас преподает CQB, по этому поводу сказал следующее: «Когда кто-то ведет ближний бой, нужно помнить, что это не исключительно короткие дистанции. В одну секунду вы можете расчищать офисное помещение размером четыре на четыре метра, а через несколько секунд можете оказаться в коридоре длиной 50 метров или на длинной улице, либо вам нужно стрелять из окна на улицу».

В первые годы CQB и Глобальной войны с террором (GWOT) для спецподразделений было обычным делом иметь специальное оружие под каждый тип задачи. Команды SEAL, например, использовали пистолет-пулемет MP5 при зачистке замкнутых помещений на кораблях, а CAR-15 и M4 – для проведения операций прямого действия в других условиях окружающей среды.

Это поощряло расширение навыков пользования разными образцами стрелкового оружия. Собственно, такие навыки также являются отличительной чертой спецназа. Однако американцы считают, что лучше тренироваться на одной платформе для всех сценариев.

Филдбой, генеральный директор Project Gecko, компании, занимающейся практикой CQB и тактической подготовкой, предпочитает штурмовое оружие малой видимости SIG Sauer MCX (LVAW), которое также используется Delta Force и многими другими спецподразделениями армии и полиции разных стран мира.

SIG MCX – это семейство огнестрельного оружия, разработанное и произведенное компанией SIG Sauer. Оно выпускается как в вариантах селективного огня, так и в полуавтоматическом исполнении. Эта модульная система может быть в конфигурациях винтовки, карабина, короткоствольной винтовки и пистолета.

«Я думаю, что SIG Sauer MCX LVAW предлагает довольно солидную и универсальную функциональность, – говорит Филдбой. – С патроном калибра 5,56, компактное и короткое, с 6,5-дюймовым стволом, это оружие предлагает универсальный, удобный корпус, не только очень мобильный (его легко упаковывать и носить с собой), но и эффективный для дистанций до 200 метров».

Следует заметить, что такая дальность может быть недостаточной при проведении спецопераций. Поэтому более правильно подбирать оружие специально под каждую задачу. В этой связи не будет лишним вспомнить, как высадка SEAL на Гренаду была сорвана одним кубинским часовым, имеющим за плечом старый надежный АК-47. Американцы в надувных лодках, вооруженные пистолет-пулеметами МР-5, не могли ему ничего противопоставить.

Готов на все

В дополнение к винтовкам и пулеметам во время миссии коммандос будут иметь при себе ряд другого оборудования. Такого, как минно-взрывные средства, противотанковые ракеты, гранатометы. А также экипировку, в состав которой входят бронежилеты и каски, очки ночного видения и устройства GPS, ножи, часы и аптечки, а также ремни и различные веревки.

В частности, подрывники упаковывают ассортимент снаряжения в зависимости от цели и ее потенциальной защиты – от простых зарядов для взрыва дверей до дробовиков и даже таких инструментов, как бензопила и паяльная лампа.

В 1990-х годах, когда Delta Force была поставлена задача противодействовать распространению ядерного оружия, они создали тяжелое подразделение подрывников, члены которого были обучены и оснащены для проделывания прохода в укрепленные бункеры и хранилища, где могло храниться ядерное оружие.

Снаряжение различается для каждого подразделения, команды и человека. Вот то, что команда из пяти человек Delta Force может нести для задач прямого действия: винтовки HK 416 с общим количеством патронов 1500, пистолеты Glock 17 или 21 либо Кольт M1911 с 425–500 патронами. А также пулемет MK46 или 48 с боезапасом от 800 до 1000 патронов, светосигнальные и осколочные гранаты и, возможно, даже гранатомет.

Тестирование перспективного оружия «Зиг Зауэр»

Ниже мы приводим сокращенный отзыв Джареда Келлера об участии в тестировании оружия компании «Зиг Зауэр»:

«В жаркую майскую среду я отправился в Академию SIG Sauer в Нью-Гэмпшире ради удовольствия присоединиться к сотням солдат и морских пехотинцев, участвующих в испытании прототипов армейского оружия нового поколения. В настоящее время проходит конкурс между оружейными производителями SIG, General Dynamics-OTS и Textron Systems за право поставлять свое оружие для замены в армейских арсеналах карабина M4 и легкого 5,56-мм пулемета, имеющего обозначение M249 Squad Automatic Weapon. И я не собирался упускать возможность опробовать то, что может стать оружием американских ВС в течение следующих нескольких десятилетий, поскольку они переориентируются с глобальной войны с террором на почти равных противников.

Во время моей поездки в академию SIG Sauer мне удалось заполучить различные системы вооружения, в том числе два образца оружия, созданного в рамках программы «оружие отделения следующего поколения» (Next Generation Squad Weapon – NGSW), пистолет M17, который армия недавно приняла в рамках своей программы Modular Handgun System, и укороченный вариант автомата MCX Rattler (погремушка), который в настоящее время используется подразделениями сил специальных операций по всему миру.

Мой вывод. Это оружие работает и может оказаться в арсенале, если SIG установит контакт с NGSW в ноябре 2021 года.

Представленная компанией винтовка NGSW, известная как MCX Spear, основана на платформе SIG MCX и, по словам официальных лиц, частично основана на заявке компании для программы армейской компактной полуавтоматической снайперской системы (CSASS) еще в 2015 году, выигравшей конкурс у Heckler&Koch.

Представленная компанией автоматическая винтовка NGSW, известная как LMG-6,8, напоминает уменьшенную версию среднего пулемета MMG 338, который был закуплен Командованием специальных операций США в прошлом году для тестирования.

Обе системы разработаны под патрон 6,8×51 в соответствии с требованиями армии для программы NGSW. Согласно бюджетному запросу армии на 2021 финансовый год, завершение работ по созданию NGSW-R и NGSW-AR обеспечит «повышенную летальность широкому спектру целей, что превысит возможности оружия, стоящего навооружении. Оружие обладает увеличенной дальностью, точностью и вероятностью попадания, пламегасителем и поглотителем звука, а также улучшенной управляемостью и мобильностью.

Автоматика MCX Spear I основана на отводе пороховых газов, имеет 13-дюймовый ствол и как стандартные, так и левосторонние невозвратно-поступательные зарядные рукоятки. Это позволяет зарядить оружие, не снимая руки с пистолетной рукоятки. MCX Spear имеет складывающийся вбок приклад, свободно плавающее усиленное цевье M-LOK, а также типичную для штурмовых винтовок эргономику и элементы управления.

По словам генерального директора SIG Sauer Рона Коэна, функции оружия постоянно совершенствовались в течение нескольких месяцев «беспрецедентного доступа» военнослужащих к тестированию оружия и получения от них обратной связи.

В течение нескольких десятилетий армия США планирует вооружить солдат более легким и смертоносным оружием. Но MCX Spear заметно тяжелее стандартного карабина M4 и весит около 8–9 фунтов. По словам представителей SIG, это связано как с размером оружия, сопоставимым с SIG 716 или AR-10, так и с дополнительным весом глушителя, прикрепленного к концу ствола. А также с весом прицела Tango 6T, который армия недавно выбрала в качестве оптики для снайперской винтовки, прицела прямого обзора и прицела с изменяемой кратностью.

MCX Spear также обладает изрядной отдачей, которая, по словам представителей SIG, находится на одном уровне с системой оружия под патрон 7,62x51 мм. В сочетании с гибридным 6,8-мм патроном SIG винтовка более эффективна на дальностях и по целям, которых стандартный M4 может не достичь. Действительно, когда я расстрелял 20-зарядный магазин MCXSpear, то обнаружил, что получил синяк от винтовки.

Что касается легкого пулемета LMG-6.8, то использование его настолько просто, что напоминает боевик. Это пулемет с воздушным охлаждением, открытым затвором и открывающейся сбоку крышкой загрузочного лотка. Он весит намного меньше, чем M249 SAW, и имеет значительно меньшую отдачу благодаря технологии подавления отдачи SIG. Удар в плечо был незначительным при стрельбе из положения лежа.

LMG-6,8 отличается эргономикой, присущей автоматическим винтовкам, позволяющим вести огонь с обеих рук, быстросъемными магазинами, увеличенным рельсовым пространством планки Пикатинни M1913 и быстросъемным глушителем, разработанным SIG. Лоток подачи имеет боковое расположение, которое не только упрощает манипуляции, но и позволяет легко устанавливать дополнительные насадки. Как и MCX Spear, пулемет оснащен левой затворной рукояткой для зарядки».

Планы поставки

В сентябре 2020 года для разработки карабина NGSW и вариантов автоматической винтовки под патрон 6,8 мм Армия США организовала конкурс, в котором приняли участие оружейные производители SIG, General Dynamics-OTS и Textron Systems.

В апреле 2021 года армия заключила соглашения с компаниями L3 Harris Technology и Vortex Optics на создание средств управления огнем и испытания в рамках программы NGSW, на сумму примерно 8,7 млн долл. каждый.

Согласно бюджетному запросу армии на 2022 финансовый год, опубликованному в конце мая, она запрашивает 97 млн долл. для закупки и размещения 339 единиц оружия NGSW-AR, 3725 единиц оружия NGSW-R и 8093 систем управления огнем NGSW в ближнем бою. Планы предусматривают закупку и поставку в конечном итоге 107 711 единиц оружия NGSW-R, 13 205 единиц оружия NGSW-AR и в общей сложности 120 916 систем NGSW-FC.

Согласно бюджетным документам, армия США планирует завершить процедуру выбора поставщика двух систем NGSW в ноябре 2021 года, а поставка оружия запланирована на май 2022 года. Пока нет информации о том, каким компаниям удалось выиграть конкурс.

Новое оружие и новые боеприпасы

Во время ежегодной отраслевой конференции Сил специальных операций исполнительный директор программы SOF Warrior и всего индивидуального снаряжения для Командования специальных операций полковник Джоэл Бэббит поделился планами оценки и развертывания на период до 2025 года, который предусматривает серьезное обновление отдельных моделей стрелкового оружия.

Новый легкий средний пулемет будет стрелять патроном .338 Norma Magnum, который обеспечивает вчетверо большую мощность, чем у 7,62-го калибра на больших дистанциях. В ближайшие годы солдаты сил специальных операций могут ожидать повышения огневой мощи стрелкового оружия – за счет улучшения как образцов оружия, так и применяемых боеприпасов.

Professional Employer Organization (PEO) уже отправила запрос предложений на создание легкого среднего пулемета, или LMG-M, и планирует выставить на рынок оружие .338 Norma Magnum к началу 2023 финансового года.

Большое внимание специалистов привлекает патрон .338NM (Norma Magnum). Полковник Бэббит рассказал, что это будут боеприпасы для пулемета и снайперской винтовки – как для всех сил SOCOM, так и для армии по программе Advanced Sniper Rifle.

Поражение цели патроном .338NM выше, чем у патрона .50-го калибра, за счет лучшей пробивающей способности и точности. «Мы убиваем, а не просто подавляем цель», – заявил Бэббит.

Использование нового боеприпаса ведет к снижению веса оружия. Пулемет калибра .50 или M2 Ma Deuce может весить почти 90 фунтов. По словам Бэббита, прототипы LMG-M, которые им предъявляют производители, весят 22–25 фунтов.

Проходят испытания более легкого патрона калибра .50 в полимерном корпусе. Кожух, звенья и патронник пулемета меняются, чтобы облегчить его вес. «Это повышает эффективность пулемета M240B», – сказал Бэббит, имея в виду текущий средний 7,62-мм пулемет.

Полковник сказал, что некоторые из стрелков-испытателей требуют переключить пулемет на одиночный выстрел, потому что они поражают цель с первого выстрела. А скорость пули наносит больший урон, чем может нанести нынешний средний пулемет. «Вы можете не только поразить вражескую пехоту, но и поразить бронетранспортер, на котором они ехали».

Повышение возможностей МН-6

Издание Military Times ранее сообщало о разработке полимерной гильзы калибра .50 под руководством Корпуса морской пехоты.

В новом патроне вместо латуни используется полимер, вместо металлических связей – нейлон. Это позволило снизить вес оружия более чем на 20 фунтов. В текущем году он все еще находится на стадии оценки. Но официальные лица морской пехоты ожидают, что он поступит в объединенные силы к началу 2022 года.

Полковник Бэббит сказал, что использование полимерных материалов в новом патроне калибра .50 значительно снизило вес боеприпасов и повысило боевые возможности вертолетов МН-6, известных как «маленькие птички». Сегодня пилоты должны выбирать между заправкой баков топливом на три четверти и полным боекомплектом или загрузкой на борт трех четвертей боекомплекта и полного запаса топлива. С полимерным вариантом эти вертолеты смогут работать полностью заправленными и заряженными. Что приведет к дополнительным 30 минутам работы над целью и большему количеству патронов в боекомплекте.

Снайперы также повысят свои возможности. SOCOM планирует закупить 6,5-мм патрон Creedmoor для замены 7,62-мм снайперских винтовок поддержки. По словам Бэббита, 6,5-мм патрон представляет в полтора раза большую дальность, чем нынешний 7,62-мм.

В 2019 году Barrett Firearms Manufacturing выиграла контракт на поставку усовершенствованной снайперской винтовки, основного орудия с болтовым затвором, которое может вести огонь тремя различными патронами, в зависимости от задачи: .338 NM, .300 NM и 7,62 мм.

Выводы

Пока новинки американской армии проходят только полигонные испытания, результаты которых не всегда совпадают с отзывами пользователей в бою. Но можно предположить, что американские спецназовцы получат дополнительную огневую мощь в ближайшей перспективе.

В этой связи мне кажется, что российским производителям оружия и боеприпасов следует самым внимательным образом присмотреться к результатам работ коллег и конкурентов. Очень не хочется, чтобы российский спецназ столкнулся с огневой мощью противника, которой не смог бы ничего противопоставить на территории какой-нибудь третьей страны. Например, Украины или Сирии. H

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.