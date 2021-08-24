Ударный темп крылатой пехоты

Конкурс «Десантный взвод» как вектор развития Воздушно-десантных войск

Стремительный разгон со старта, трамплин, кроткий полет – и БМД-2 уносится вперед. Впереди экипаж боевой машины ждет целая череда препятствий: подъем с остановкой, проход между столбами на спуске, противотанковый ров, брод, косогор, колейный проход в минном поле и практическая стрельба боевыми по различным мишеням. В воскресенье на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области стартует международный этап конкурса «Десантный взвод» – соревнование сложное и зрелищное. За две недели представители десантных войск из 18 стран должны показать свои умения в нескольких армейских дисциплинах: прыжках с парашютом, марш-бросках в полной экипировке, управлении боевыми машинами, стрельбе и рукопашном бое.

Военные игры

«Десантный взвод» – один из конкурсов Армейских международных игр АрМИ-2021. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с 22 августа по 4 сентября в них примут участие более 280 команд из 42 стран. Соревнования будут проводиться на территории 11 государств, в том числе Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии, сообщил глава военного ведомства.

Международный этап конкурса «Десантный взвод» проводится уже седьмой год подряд. В этом году на рязанскую землю прибыли команды из Алжира, Абхазии, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Китая, Пакистана, Судана, Киргизии, Конго, Мали, Намибии, Таджикистана, Южной Осетии, Бразилии, Катара, Мьянмы и Узбекистана. Пять раз в соревнованиях десантников побеждали российские военнослужащие, один раз – китайские. Команда из Поднебесной, а также Белоруссии и Казахстана, как и в прошлом году, остаются основными претендентами на победу. Хотя в этом году, как отмечает старший тренер российской команды Алексей Дегтярь, появился еще один претендент на лидерство – сборная Узбекистана. Полигон «Дубровичи» принимает конкурс во второй раз, но впервые в таком масштабе.

Кроме традиционных для десантников состязаний по прыжкам с парашютом, проведения марш-бросков и в соревнованиях по умению обращаться со штатной боевой техникой, добавился новый элемент – конкурс «Тактический стрелок». Он пройдет на полигоне – «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Здесь десантникам предстоит индивидуально, парами и в составе взводов соревноваться в огневой подготовке.

С ходу в бой

Мастер спорта по пулевой стрельбе, ветеран Вооруженных сил, инструктор по подготовке 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Валерий Иванов отмечает важность нового этапа конкурса.

«Когда я провожу занятия с военнослужащими, то всегда спрашиваю, чем оно должно заканчиваться. В большинстве случаев слышу ответ, что разбором и подведением итогов. Я считаю – что появлением уверенности в себе и в оружии. Только тогда боец однозначно выполнит поставленную тактическую задачу», – говорит Иванов.

Тактическая стрельба – один из недавно появившихся элементов боевой подготовки в российской армии. Военнослужащие должны поразить за 10 секунд пять мишеней. Сложность заключается в том, что сделать это надо после марш-бросков. Как объясняет Валерий Иванов, командам не ограничивается время отдыха и подготовки к проведению стрельбы. Каждый может восстановить дыхание и пульс. Время считается с момента выхода на рубеж. Всем сборным для выполнения упражнения предложены штатные автоматы АК-74, хотя на выставке техники и вооружений, развернутой на полигоне «Дубровичи», был представлен и современный АК-12. Как рассказали военнослужащие, сегодня это основное оружие ВДВ.

«Российская, казахская и белорусская сборные стреляют без передышки с ходу. Ребята начинают восстанавливать дыхание и пульс за 100–150 м до огневого рубежа», – рассказывает Валерий Иванов. Как это получается – секрет мастера. Но бесспорно, это один из элементов подготовки десантных подразделений армий.

Старикам тут место

В этом плане и показательна гонка на боевых машинах БМБ-2. Техника не новая, на вооружение ВДВ поступили более современные версии машин БМД-4М, но с точки зрения соревновательности и зрелищности наиболее интересная. Пока же безусловным приоритетом в плане перевооружения войск «крылатой гвардии» стала поставка новейших БМД-4М. Войска уже получили 11 комплектов боевых машин, а до конца текущего года в войска планируется поставить еще два.

«При весе почти в восемь тонн и мощности двигателя 240 лошадей это самая быстрая и маневренная машина десанта. Но ею надо уметь управлять», – отмечает замкомандира батальона по вооружению майор Иван Сурков. Собственно, весь заезд БМД-2 построен на том, чтобы проверить мастерство механиков-водителей и операторов-наводчиков вооружения. Как отметил офицер, гоночная трасса полигона «Дубровичи» короче аналогичного объекта под Псковом на полигоне «Струги Красные».

«В этом году у нас больше прямых участков, более пологие повороты, но из-за того, что маршрут меньше, преодолевать препятствия боевым расчетам можно будет быстрее», – говорит офицер. В прошлом году старший сержант Евгений Яндер установил сразу два мировых рекорда по скорости, разогнав свой БМД-2 до 89 км/час.

Впрочем, одна скорость не поможет. Многие члены иностранных команд видят российскую технику впервые. На ее освоение у них будет всего лишь неделя. У тех, кто имел опыт управления БМД-2, еще один вызов – изменились на 100 м дистанции поражения целей. Если раньше упражнение выполнялось из пулемета ПКТ с 700 м, то теперь дистанция увеличена до 800 м.

Боем научен

«Десантный взвод» можно воспринимать как шоу. Однако, как говорят представители Воздушно-десантных войск, это не развлечение. Все элементы соревнований так или иначе связаны с боевой подготовкой подразделений. Достигнутые в ходе выполнения результаты напрямую влияют на формирование новых наставлений по боевой подготовке. Можно догадаться, что это и уменьшение времени прохождения марш-бросков. Рекорд прошлого года на дистанции в 10 км – 40 минут, а по нормативам – 45–48 минут. Увеличивается скорость управления техникой. Усложняются задачи по огневому поражению целей.

Важно и то, что в ходе соревнований задействованы практически все военнослужащие ВДВ. Всеармейский этап АрМи-2021 прошел в конце мая на полигоне Песочное в Ярославской области, на площадке приземления Будихино в Костромской области и в городе Плёс Ивановской области. Победителями стали десантники Ивановского соединения ВДВ. Вторыми оказались военнослужащие Новороссийского десантно-штурмового (горного) соединения ВДВ. Третье место завоевали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова.

В состязаниях также принимали участие экипажи боевых машин. Тульские и ульяновские десантники выставили по две команды, одна из которых выступала на боевых машинах БМД-4М, а другая на БМД-2. Также на БМД-4М в конкурсе участвовала команда Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Остальные соревновались на БМД-2. Всего в организации и проведении отборочного этапа было задействовано более 750 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Именно среди них были отобраны лучшие представители этого рода войск. Особенно важно, что среди участников международного конкурса есть и курсанты РВВДКУ. В этом году в составе команды несколько представителей прославленного вуза. Все они слушатели третьего курса военного вуза.

«За время подготовки и участия в конкурсе курсант получает огромный опыт управления и обслуживания боевой техники. С некоторыми операторами-наводчиками я бы уже даже спорить не стал при выполнении боевых задач», – отметил Иван Сурков.

С неба на землю

У «Десантного взвода» есть еще несколько нюансов. Присутствие иностранных военных дает возможность объективной оценки своих возможностей. Уже сейчас отмечается нешуточное противостояние команд из Белоруссии, Казахстана и Китая. Ждут высокого результата от военнослужащих Узбекистана. У них российское вооружение, в том числе и БМД-2. Так что представители еще советской военной школы могут задать ритм всем соревнованиям.

Важно и то, что все дисциплины выполняются на российской военной технике. Это касается и парашютных систем. Прыжки с самолетов и вертолетов будут проводиться с парашютом Д-6 четвертой серии, кроме китайских военнослужащих, которые будут совершать десантирование в составе взвода на парашютных системах китайского производства. Также можно познакомиться и с новым «Арбалетом» в ходе отработки упражнения «прыжки на точность». Вместе с тем для участия в этом упражнении китайские десантники привезли парашюты своего производства, конкурсанты из Мьянмы используют корейские парашютные системы LLT-2019 (М-260Н), участники из Венесуэлы – MS-1 производства ЮАР, белорусы совершают прыжки со своими парашютными системами под названием «Лесник», а десантники Узбекистана – с российскими «Беркут-2».

БМД-2 участвует в гонках, новая БМД-4 и бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» в дни соревнований однозначно будут выставлены в рамках статической экспозиции Воздушно-десантных войск в подмосковной Кубинке в парке «Патриот» на выставке «Армия-2021». Там же можно будет увидеть бесплатформенную систему выброски техники «Бахча-950У», созданной для десантирования из самолетов современной боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри. Как ранее отмечал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, доля современных вооружений и военной техники в ВДВ к концу текущего достигнет 75%.

Дмитрий Литовкин