Пилоты высшей пробы

Мастеров воздушного боя подготовят за год

Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны им. В.П. Чкалова в Липецке – одна из самых престижных в мире летных школ. Здесь готовят настоящих воздушных асов, способных выполнять самые сложные задачи. Именно тут начинается освоение новых боевых машин и подготовка методик для строевых летчиков по управлению ими в современном маневренном бою. 12 августа страна отметила 109-ю годовщину с момента создания Военно-воздушных сил. Липецкий авиацентр принял в праздновании самое непосредственное участие. В воздушном шоу приняли участие летные экипажи Су-25, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, а также группы парадного строя и группового пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Соколы России». О том, чем живет сегодня школа высшего пилотажа Воздушно-космических сил ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ рассказал начальник уникальной летной школы генерал-лейтенанта Юрий СУШКОВ.

– Юрий Александрович, что в нынешнем виде представляет собой центр, которым вы руководите? Какие структурные подразделения входят в состав центра? Какие задачи они выполняют?

– Государственный центр подготовки авиационного персонала является специальным летно-методическим, научным, исследовательско-испытательным и учебным учреждением Министерства обороны и предназначен для разработки и совершенствования тактических приемов и способов боевого применения авиационных подразделений и частей Воздушно-космических сил, проведения научных, научно-исследовательских работ и войсковых испытаний новой и модернизируемой авиационной техники, а также подготовки авиационного персонала Минобороны, специалистов других федеральных органов исполнительной власти и иностранных военных специалистов на образцы авиационной техники.

Если сказать попроще, то Липецкий авиацентр – это школа высшего мастерства, основная задача которого – подготовка и переучивание летчиков ВКС наиболее сложным видам летной подготовки, переучить на новую и модернизированную технику, а также войсковые испытания поступающих на вооружение новых авиационных комплексов и методическое сопровождение эксплуатации самолетов в воинских частях ВВС.

Сегодня в состав центра входит исследовательско-инструкторский авиационный полк, который базируется в Липецке, Центр показа авиационной техники им. И.Н. Кожедуба в подмосковной Кубинке, исследовательско-инструкторская авиационная эскадрилья в Нижегородской области, три специальных центра выживания и реабилитации летного состав в Краснодарском крае и Хабаровске, автомобильный батальон во Владимире и авиационный полигон под Воронежем. Таким образом, в состав авиацентра входят и знаменитые пилотажные группы «Русские Витязи», «Стрижи», авиагруппа высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России», которые демонстрируют возможности летного состава и современной авиационной техники.

– В авиацентре ведется работа по исследованию и освоению новой авиационной техники, ее применению. Как эта работа организована, как в дальнейшем идет реализация наработанных методик и передача опыта войсковым летчикам?

– Выполнение научных, научно-исследовательских работ, проведение войсковых испытаний – опытной эксплуатации эксплуатируемых в частях Военно-воздушных сил самолетов оперативно-тактической авиации и другой специальной техники – одна из основных задач, стоящих перед Государственным центром подготовки авиационного персонала. Центр первым в ВВС получает и осваивает новые авиационные комплексы, разрабатывает методические пособия по технике пилотирования, воздушной навигации, боевому применению и практической аэродинамике. Методические пособия после утверждения направляются всем командованиям и во все авиационные части ВВС. Также разрабатываются методические документы, пособия, рекомендации на основе опыта освоения и эксплуатации, опыта боевых действий. Работа ведется во взаимодействии с другими научно-исследовательскими организациями Министерства обороны, Воздушно-космических сил, предприятиями промышленности, ведущими научными центрами страны с целью внедрения передовых методик в процесс подготовки личного состава строевых частей.

Центральные офицерские курсы, входящие в состав центра, обучают летный, инженерно-технический состав ВКС и другие категории авиационного персонала, а также иностранных военных специалистов новой и модернизированной авиационной технике. Кроме того, проходят подготовку и военнослужащие других видов Вооруженных сил и родов войск. Из года в год количество обучаемых увеличивается.

Также наши летчики-инструкторы и другие специалисты оказывают помощь строевым частям оперативно-тактической авиации в освоении новой и модернизированной авиационной техники, новых видов летной подготовки, восстановлении навыков летного состава авиационных подразделений и частей ВВС.

Для выполнения задач по исследованиям и освоению новой авиационной техники используется инфраструктура аэродрома, авиационные тренажеры и полигоны, технические средства обучения.

– Смешанный авиаполк, базирующий на аэродроме Липецк-2, отметил в июне 2021 года юбилей. Что это за часть, какая техника стоит на ее вооружении и что ждет ее в будущем?

– Если кратко говорить об истории полка, стоит отметить основные вехи его формирования. 25 июня 1941 года приказом наркома обороны СССР был сформирован 402-й истребительный авиационный полк особого назначения, который стал основой для сформированного исследовательско-инструкторского смешанного авиационного полка.

Боевой путь полка начался на Северо-Западном фронте в июне 1941 года. За период Великой Отечественной летчики этого полка произвели более 13 тыс. боевых вылетов днем и 152 вылета ночью. Боевой налет составил свыше 10 тыс. часов. Летчики уничтожили 810 самолетов противника, на земле – 25 аэростатов, 12 бензоцистерн, 2 склада горюче-смазочных материалов, 99 вагонов, 9795 солдат и офицеров, 10 артиллерийских батарей, 9 барж и катеров. В боях за Родину полк потерял 81 летчика, 6 инженеров и техников, 101 самолет. По этому показателю 402-й истребительный авиаполк стал самым результативным авиационным полком за всю историю ВВС СССР.

За отличие в боях с немецкими захватчиками при освобождении города Севастополя, приказом Верховного главнокомандующего ему было присвоено почетное наименование Севастопольский. За образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Березины, за овладение городами Борисов, Белград, Трептов, Грайфенберг, Наммин, Гюльцов, Плате полк был награжден орденом Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени. В составе полка воевали и проходили службу 32 Героя Советского Союза и два Героя Российской Федерации.

Если говорить о современности. Имея уникальную для ВКС структуру за счет наличия всех основных типов самолетов фронтовой авиации, авиационный полк выполняет большую летную и научно-исследовательскую работу. В повседневной деятельности личным составом оттачивается и совершенствуется летное мастерство, оптимально и полно используются боевые возможности авиационной техники. В настоящее время у нас проводятся исследования боевых возможностей модернизированных авиационных комплексов Су-27СМ, Су-24М, Су-34 и Су-25СМ, продолжаются опытная эксплуатация и войсковые испытания авиационных комплексов нового поколения – истребителей Су-30СМ, Су-35С. Ежегодно личный состав принимает участие в конкурсе «Авиадартс», где неоднократно побеждал в номинации истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации. Летчики полка участвуют в проведении воздушного парада на Красной площади в Москве, в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В полку ведется подготовка летного, инженерно-технического состава, а также объектов инфраструктуры к ожидаемым поставкам перспективной авиационной техники.

– Не так давно визитной карточкой Липецкого авиацентра стала авиагруппа высшего пилотажа и воздушного боя «Соколы России». С какой целью центр создал это подразделение, чем оно уникально в сравнении с другими пилотажными группами?

– Пилотажная группа «Соколы России» появилась у нас в 1993 году на базе Липецкого авиацентра. Смыслом ее создания стало желание совершенствования навыков полетов истребителей в группе, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов Су-27 и профессиональной подготовки летчиков.

В ее первый состав вошли тогда еще полковник Александр Харчевский, майоры Георгий Карабасов, Александр Гостев и я. Этап создания и становления проходил в тяжелые для авиации годы. Из-за отсутствия необходимого количества топлива налет одного летчика составлял всего 50–60 часов в год. Тем не менее демонстрационные полеты, которые удавалось проводить, показали не только прекрасные маневренные возможности самолета Су-27, но и большой потенциал и перспективы развития пилотажной группы, что вскоре было подтверждено расширением ее состава и программы. С начала 2000-х годов в программу были включены: групповой пилотаж шести и четырех самолетов, маневренный воздушный бой пара на пару и одиночный пилотаж.

Долгое время группа не имела своего официального названия, а представлялась как звено летчиков из состава 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Впервые «Соколы России» – авиационная группа высшего пилотажа и воздушного боя (АГВП и ВБ) официально прозвучало 12 июня 2004 года в ходе воздушного показа в Нижнем Новгороде, посвященного 100-летию со дня рождения Валерия Чкалова. Этот день считается днем образования группы, о чем сделана запись в историческом формуляре Липецкого авиацентра в 2004 году.

«Соколы России» – участники крупных международных выставок вооружения и военной техники, таких как Международный авиационно-космический салон «МАКС», авиасалон ARMSEXPO в Нижнем Тагиле, Гидроавиасалон в Геленджике, международный военно-технический форум «Армия».

В разные годы они демонстрировали свое мастерство в небе Франции, Норвегии, Казахстана, Киргизии, Республики Беларусь. В сентябре 2006 года летчики группы на самолетах Су-27 в едином строю с пилотами эскадрильи «Нормандия-Неман» на самолетах «Мираж»F-l, пролетели над Парижем в честь открытия президентами России и Франции памятника пилотам и техникам эскадрильи «Нормандия-Неман» – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Во время воздушных показов им рукоплескали жители 28 российских городов и населенных пунктов, и их география довольно широка – от Воронежа до Комсомольска-на-Амуре. Летчики участвовали в воздушных парадах Победы над Поклонной горой в 1995 году, с 2008 года по настоящее время постоянные участники воздушного парада над Красной площадью Москвы в составе строя самолетов «Тактическое крыло», а также других воздушных показов и фестивалей.

Сегодня «Соколы России» представляют уникальную летную программу, в которой летчики в лучших традициях национальной пилотажной школы, демонстрируют всему миру возможности отечественной авиатехники и свою профессиональную подготовку. Это единственная пилотажная группа, которая на боевых самолетах такого класса показывает оборонительно-наступательные приемы ближнего воздушного боя. В реальных условиях воздушный бой может происходить на больших расстояниях, скоростях и различных высотах, а во время показа летчики демонстрируют для зрителей приемы боя на ограниченном пространстве, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков.

– Можно поподробней о летной программе, в чем ее особенность?

– Сложность и риск заключаются в маневрировании боевых истребителей на малой высоте до 200 м, ограниченном пространстве непосредственно над местом показа и на больших скоростях, около 500–800 км/час.

В арсенале «Соколов России» и групповой пилотаж в строю в полетном порядке «ромб» из четырех самолетов. Во время полета в плотном строю группы летчики выполняют петлю Нестерова, горку с поворотом, боевой разворот, косую петлю, восходящую и групповую бочки и другие фигуры на минимальных интервалах и дистанциях.

Одиночный пилотаж выполняет заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев. В соло-пилотаже демонстрируются такие элементы, как петля с поворотом, «колокол», проход на малой скорости, «ухо», «нож», «кадушка», вращение по курсу на закритических углах атаки.

Все летчики являются инструкторами, успешно осваивают новые типы самолетов. Сегодня летчики группы демонстрируют свое мастерство на современных истребителях Су-30СМ и Су-35с.

Демонстрационные полеты «Соколов России» – это не просто красивое зрелище, это составляющая часть боевой подготовки. Все приемы имеют практическое значение и могут применяться для срыва атаки противника с последующим занятием выгодного положения для уничтожения цели, преодоления противовоздушной обороны, сопровождения и прикрытия самолетов транспортной и Дальней авиации, выполнения противоракетного маневра, патрулирования воздушного пространства, нанесения ударов по наземным целям управляемым и неуправляемым оружием. Именно эти боевые возможности своих крылатых машин летчики «Соколов России» успешно показывали во время многих учений на территории России и стран СНГ.

Сегодня состав пилотажной группы значительно изменился, помолодел. В составе группы с ее ведущим полковником Александром Гостевым выполняют полеты капитан Виталий Сорокин, капитан Анатолий Сопин и майор Денис Погодин.

– В структуру вашего центра сегодня входят центры выживания. Какие задачи они выполняют и как часто летчикам необходимо проходить в них подготовку?

– Центры выживания летного состава ВКС – структурные подразделения Государственного центра подготовки авиационного персонала. Территориально два из них расположены в селе Агой и поселке Джубга в Краснодарском крае и один в Хабаровске. В них организована теоретическая и практическая подготовка летного состава к вынужденному покиданию воздушного судна, приземлению/приводнению, а также выживанию в различных климатогеографических условиях.

Целью данной подготовки является выработка у летного состава и закрепление в условиях эмоционального напряжения твердых навыков, хладнокровных действий по сохранению жизни и здоровья после вынужденного покидания воздушного судна и возвращение к летной работе. Для этого в ходе сборов летчики обучаются на практике выживанию в различных условиях, применению средств спасения и жизнеобеспечения, штатного оружия, приемам оказания само- и взаимопомощи и так далее. Обучение проходит по основной 15-дневной и сокращенной 3-дневной программе подготовки.

Такие задачи благодаря надежности современной авиационной техники летный состав выполняет очень редко, но следует всегда помнить о том, что обученность и готовность к действиям – главные факторы выживания, способствующие выходу победителем из того положения в которое вас поставил случай.

– Как я понимаю, в центр отбирают пилотов со стажем из войск. Работаете ли вы с выпускниками вузов?

– Сегодня в авиацентр отбираются лучшие выпускники летных училищ. Как правило, это отличники учебы. У них есть огромное желание повышать свой уровень подготовки, целеустремленность и мотивация. Подготовка каждого из них организована индивидуально с учетом уровня подготовки и назначенного типа самолета в воинской части, где ему предстоит служить. Уровень летной подготовки, достигнутый в летном училище каждым выпускником, достаточный для освоения самой современной и модернизированной авиационной техники, находящейся на вооружении Воздушно-космических сил в целом и нашего авиационного центра в частности.

Для подготовки молодых летчиков есть самолеты, опытные инструкторы и самолеты. А это МиГ-29, МиГ-31, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Ан-30, Ми-8. Все это создает объективные предпосылки к концу года обеспечить уровень подготовки большинства летчиков, соответствующий уровню 3-го класса.

Дмитрий Литовкин