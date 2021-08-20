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Время электроники

Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!

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Роботы Boston Dynamics станцевали под музыку
Роботы Boston Dynamics станцевали под музыку.
Источник изображения: Boston Dynamics

Boston Dynamics показала занимающихся паркуром роботов.

Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.

На видео представлено, как обученные инженерами роботы Atlas перемещаются по оборудованному полигону с использованием прыжковых элементов.


«Мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта», — говорится в сообщении Boston Dynamics. По словам представителей компании, продемонстрированные упражнения прекрасно подходят для того, чтобы протестировать возможности роботов.

На сайте организации говорится, что на видео показана финальная стадия испытаний роботов Atlas, на которой антропоморфные машины «практически безупречно» преодолевают сложную полосу препятствий. «Паркур, каким бы специфичным он ни казался, дает команде Atlas идеальную песочницу для экспериментов с новым поведением», — уточняют инженеры компании.

По словам одного из руководителей проекта Бена Стивенса (Ben Stephens), прохождение полосы препятствий является очень сложным заданием для роботов. «Это почти 90 секунд непрерывных прыжков, бега трусцой, поворотов и переворачиваний», — заметил он.

Это не первый раз, когда специалисты Boston Dynamics показывают возможности роботов Atlas на видео. В ноябре 2017 года компания представила ролик, на котором антропоморфная машина выполняет сальто назад.

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