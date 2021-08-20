Военным продемонстрируют новую модель портативной радиостанции

Второе поколение портативной цифровой радиостанции «Азарт» будет представлено в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Новая модель по техническим и функциональным характеристикам превосходит своего предшественника Р-187-П1 «Азарт» (получившего в армии обозначение «Азарт-П1»).

Второе поколение «Азарта» сохранило все достоинства первого, в том числе полную совместимость с унаследованным парком армейских радиосредств, спутниковую навигацию и повышенную помехозащищенность. У новой модели расширен диапазон рабочих частот. «Азарт» второго поколения оснастили электронном компасом, инерциальной системой распознавания движения и функцией интернета вещей, а также интерфейсами Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, и Bluetooth для дистанционной связи с периферией. Значительно расширены возможности подсистемы цифровой обработки сигналов, позволяющей в дальнейшем существенно наращивать скорость передачи информации и вводить новые сложные протоколы помехо, развед и криптозащищенной радиосвязи. Кроме того, «Азарт 2» на 30% компактнее и легче, приобрел обновленный дизайн и улучшенную эргономику.

Первое поколение «Азартов», разработанное АО «НПО Ангстрем» около 10 лет назад, сразу подняло возможность управления тактическими подразделениями на качественно иной уровень. Наши военные, наконец, получили систему связи, которая не только не уступает технике потенциального противника, но и во многом превосходит лучшие мировые образцы. Режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду исключает возможность технического подавления связи удаленными средствами РЭБ противника или точной пеленгации сигнала. Связь, которую практически невозможно заглушить, перехватить и дешифровать. Ничего подобного ранее не было ни у российской, ни у советской армии.

Первое и второе поколение портативных «Азартов», естественно, совместимы между собой. Применяемая в радиостанции SDR-платформа обеспечивает бесшовную сквозную совместимость с радиостанциями различных поколений, работающими с разными протоколами и диапазонами частот. Одновременная поддержка спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS позволяет определять координаты абонента и обмениваться навигационными данными в автоматическом или ручном режиме.

«Азарт» по достоинству оценили не только российские военные. Покупкой экспортного варианта радиостанции первого поколения Р-187-П1Е «Азарт» заинтересовалось более 30 стран.

Как и первое поколение «Азартов», новая модель портативной радиостанции – исключительно российская разработка. Центральный процессор, программное обеспечение, схемотехника, топология печатных плат и конструкция радиостанции в полном объеме разработаны на территории России отечественными учеными и инженерами.

Генеральный директор АО «НПО Ангстрем» Вадим Малюков:

Система связи «Азарт» постоянно совершенствуется. Мы проводим доработки программного обеспечения и аппаратной части по запросу заказчика. Созданная с учетом актуальных запросов оборонного комплекса новая портативная радиостанция стала уникальным в своем роде проектом. Эта одна из немногих за последние годы российских разработок, которую по праву можно назвать научно-техническим достижением. «Азарт» способен не только составить конкуренцию зарубежным аналогам, но и по многим параметрам превосходит их. Второе поколение портативной радиостанции закрепит лидерство России на рынке цифровых радиосредств.

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Акционерное общество «Научно-производственное объединение Ангстрем» — российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве решений в области перспективных средств радиосвязи, программного обеспечения и автоматизированных систем. Проектирует, разрабатывает и производит высокотехнологичную продукцию в области систем стационарной и подвижной связи (в т.ч. специального назначения), технологий полупроводникового производства, интегральных схем различного назначения, оказывает научно-технические, информационные и сервисные услуги.