Китай развернёт на орбите солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт

В Китае еще три года назад начали проектирование солнечной электростанции для передачи энергии на Землю. Строительство станции было заморожено на время, однако пару месяцев назад его возобновили. Теперь власти планируют к 2030 году принимать энергию с 1 МВт орбитальной станции, а с 2049 — с 1 ГВт.

По словам учёных из Чунцинского университета, их проект нашёл поддержку у властей и бизнеса после установки цели на нейтральный углеродный след в Китае к 2060 году. Орбитальная солнечная электростанция будет 24 часа в сутки получать свет и полученное электричество в виде микроволнового излучения передавать на землю. Потери в атмосфере составят около 2%.

Станцию начали строить в районе Бишань. Для этих целей выделена площадь земли в 2 га. Местным жителям категорически запрещено заходить за пределы стройки. На данном этапе ученые учатся управлять энергией при помощи шаров, расположенных на высоте 300 метров. Следующий этап — получение энергии с дирижабля, находящегося на 20 км. Затем испытания перенесут в космос.

Несмотря на грандиозные планы, есть и опасения. Одно из них — что микроволновая передача энергии причинит вред здоровью местных жителей, а также появятся сильные помехи электронике и беспроводным каналам связи. Все эти вопросы будут изучены во время экспериментов.