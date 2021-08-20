Кто способен победить талибов в Афганистане

Триумфальная победа талибов только кажется окончательной. Прямо сейчас сразу несколько военных и политических лидеров Афганистана собираются с силами, чтобы сражаться с «Талибаном». Кто эти люди, какие регионы и ресурсы за ними стоят – и есть ли у них шанс победить религиозных фанатиков, с такой легкостью вошедших в Кабул?

У антиталибского ополчения оказалось вдруг сразу несколько "отцов". Казалось бы – еще два дня назад никто и подумать не мог, что кто-то окажет "студентам" сопротивление.

Хозяин лития

Например, один из лидеров антиталибского сопротивления Ахмад Масуд обратился к западным странам с просьбой помочь им оружием. Ахмад Масуд – это сын Ахмад Шаха Масуда, Панджшерского льва, многолетнего лидера сопротивления советским войскам на северо-востоке Афганистана, в практически неприступном Панджшерском ущелье.

"Я заклинаю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в Конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я окончил учебу, и в Париже, где в честь моего отца этой весной была названа аллея в саду на Елисейских Полях. <...> Нам нужно больше оружия, больше боеприпасов и больше снаряжения", – говорится в письме Масуда, опубликованном в газете Washington Post.

Он сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия, а также есть оружие афганцев, которые в течение последних 72 часов откликнулись на призыв присоединиться к сопротивлению. Есть солдаты афганской регулярной армии, которые были возмущены капитуляцией своих командиров, и бывшие сотрудники афганских сил специального назначения. Но, по словам Масуда, этого недостаточно. "Вы – наша единственная оставшаяся надежда", – заключил Масуд.

Ахмад Масуд – младший действительно учился в Великобритании, в Королевской военной академии в Сандхерсте, а затем на военном факультета Королевского колледжа в Лондоне. Он профессионал и достаточно молод (1989 года рождения), чтобы быть энергичным и независимым. Он харизматичен и внешне фантастически похож на своего отца, что сильно увеличивает его популярность у местных. В оккупированном Афганистане он не занимал никаких официальных должностей, но унаследовал от своего убитого "Аль-Каидой" отца практическую власть над Паджшерским ущельем.

Ахмад Масуд (фото: REUTERS/Mohammad Ismail)

Евгений Крутиков