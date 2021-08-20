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ТАСС

В Армении в рамках АрМИ-2021 стартовали соревнования "Воин мира"

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Военнослужащие ВС РФ
АрМИ-2016. Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Соревнования продлятся до 2 сентября

ЕРЕВАН, 19 августа. /ТАСС/. Соревнования "Воин мира" стартовали в четверг в Армении и продлятся до 2 сентября. Как сообщает пресс-служба Минобороны республики, мероприятие проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021), в которых участвуют военнослужащие Армении, России, Белоруссии, Казахстана, Греции и Катара.

"Церемония открытия соревнований состоится 22 августа, церемония закрытия - 1 сентября. Они пройдут в Ереване, Дилижане и Иджеване. Команды стран-участниц будут соревноваться в военно-спортивных дисциплинах "Атлет", "Профессионал", "Снайпер" - в рамках навыков по огневой подготовке, литературно-художественном и танцевально-музыкальном проекте "Дамы и господа", а также военно-историческом тесте "Эрудит", - отмечается в сообщении Минобороны.

Сообщается, что план военно-спортивных соревнований также включает культурные программы и посещения исторических и культурных достопримечательностей Армении.

VII Армейские международные игры "АрМИ-2021" будут проходить до 4 сентября. Помимо России, конкурсы по отдельным дисциплинам будут проходить на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Узбекистана, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы на своей территории впервые. В них будут участвовать более 280 команд из 43 государств. Шесть стран направят свои команды впервые - это Бразилия, Буркина-Фасо, Кипр, Малайзия, Камерун и Эквадор.

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