Истребитель Су-57Э представят на форуме «Армия-2021»

Ростех представит экспортную модификацию новейшего российского истребителя Су-57Э на военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов сообщил в четверг, 19 августа, на брифинге для иностранных военных атташе.

«Всего покажем более тысячи экспонатов, в том числе 50 новейших образцов», — цитирует его телеканал «Звезда».

Также на форуме будет представлен пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Состоится и премьера АК-12 СП. Этот автомат создан специально для спецназа.

9 августа сообщалось, что производство Су-57 планируется начать в 2025 году в рамках ОКР «Мегаполис».

Ранее, 28 июля, начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом. Несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует, указал Дорофеев. Также в настоящее время стоит задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы в экстремальных условиях «летчику не нужно было вспоминать, какую точно фразу он должен произнести».

Неделей ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия начала предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57. При этом, по его словам, приоритетно новый истребитель будет поставляться в ВС РФ.

В июле стало известно, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев спрогнозировал существенный спрос на эту модель уже в ближайшие годы. Он добавил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.