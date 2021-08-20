Войти
Известия.ru

Истребитель Су-57Э представят на форуме «Армия-2021»

128
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ростех представит экспортную модификацию новейшего российского истребителя Су-57Э на военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом заместитель генерального директора госкорпорации Дмитрий Леликов сообщил в четверг, 19 августа, на брифинге для иностранных военных атташе.

«Всего покажем более тысячи экспонатов, в том числе 50 новейших образцов», — цитирует его телеканал «Звезда».

Также на форуме будет представлен пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом. Состоится и премьера АК-12 СП. Этот автомат создан специально для спецназа.

9 августа сообщалось, что производство Су-57 планируется начать в 2025 году в рамках ОКР «Мегаполис».

Ранее, 28 июля, начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев заявил, что в будущем пилот российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять самолетом движениями глаз или голосом. Несмотря на сложность такой системы, поскольку зрачок у человека неосознанно постоянно движется, ее прототип уже существует, указал Дорофеев. Также в настоящее время стоит задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы в экстремальных условиях «летчику не нужно было вспоминать, какую точно фразу он должен произнести».

Неделей ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия начала предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57. При этом, по его словам, приоритетно новый истребитель будет поставляться в ВС РФ.

В июле стало известно, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев спрогнозировал существенный спрос на эту модель уже в ближайшие годы. Он добавил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.


Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
ПАК ФА
ПКМ
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.07.2021
Глава ФСВТС сообщил о предварительных переговорах об экспорте Су-57
02.09.2020
«Оборонка» обороне
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
28.07.2010
"Крупных контрактов мы здесь не подписали"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой