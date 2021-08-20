Войти
Lenta.ru

Американский генерал предупредил о ракетной угрозе из России

109
0
0
Источник изображения: Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк предупредил об оружии, способном поразить США с территории России. По его информации, Москва обладает военным арсеналом наравне с американским. Его слова приводит издание Express.

Ванхерк отметил ракетную угрозу, исходящую от России. Он рассказал, что разведка американских союзников осведомлена о «крылатых ракетах с очень малым радиолокационным поперечным сечением», которыми обладает Москва. По его словам, это дает России возможность поразить Америку изнутри.

Ванхерк добавил, что российские инвестиции в кибернетический и космический потенциал усиливают угрозу. Он предположил, что намерение Кремля состоит в том, чтобы «сдержать» и «разрушить волю» США.

Ранее колумнист Чарли Гао в статье для The National Interest указал, что Москва уделяет больше времени решению вопросов безопасности, нежели страны НАТО. Это делает готовность российской стороны к войне значительно выше, чем готовность любой из стран Североатлантического альянса.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
02.03.2021
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
17.12.2020
Юбер Ведрин: «я убедился, что французские идеи находятся в изоляции в Североатлантическом альянсе» (L'Opinion, Франция)
29.04.2019
Рябков напомнил, почему ракета 9М729 не подпадает под действие ДРСМД
30.11.2017
В Минобороны раскрыли подробности инцидента с американским самолетом
03.04.2014
Секретное оружие США способно остановить Россию
03.08.2010
Новый фаворит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой