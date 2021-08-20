«Феноменальные результаты» лазерного оружия

Американская лазерная система ПВО ближнего радиуса показала «феноменальные результаты» на испытаниях. Вчера, 18 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Northrop Grumman выбыла из тендера, а в его финальных испытаниях участвовал только опытный образец системы DE M-SHORAD от Raytheon.

Разработка под названием Directed Energy-Maneuver Short-Range Air Defense или DE M-SHORAD предназначена для защиты мобильных групп от угроз с воздуха. Если ранние версии прототипов несли лазерные установки мощностью 2 кВт и 5 кВт, что позволяло поражать небольшие дроны, то в ходе последних испытаний мощность светового луча составляла уже 50 кВт.

DE M-SHORAD от Raytheon Источник изображения: army.mil

В ходе предыдущих испытаний прототип от Northrop Grumman загорелся из-за проблем с отведением тепла. Разработчики не смогли решить эту проблему, тогда как опытный образец от Raytheon успешно справился с задачами в ходе всех испытаний.

По словам генерал-лейтенанта Нила Тергуда, директора подразделения RCCTO (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office), в ходе последних испытаний установка DE M-SHORAD от Raytheon показала «феноменальный результат». Лазерная система успешно поражала в воздухе артиллерийские снаряды и мины, малые и средние дроны, а также «некоторые другие цели». Уже в следующем году четыре установки DE M-SHORAD поступят в войска для опытной эксплуатации, а в 2023 году будет принято решение о серийном производстве мобильной лазерной установки.