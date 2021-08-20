Новые средства ПВО будут представлены на форуме "Армия-2021"

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" примет активное участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" и покажет немало новинок.

Как сообщила пресс-служба концерна, "Алмаз-Антей" выступит в качестве официального партнера мероприятия и презентует продукцию своих дочерних обществ.

В рамках форума планируется провести встречи и переговоры с отечественными и зарубежными партнерами, а также потенциальными заказчиками. Открытый показ некоторых изделий будет организован впервые. Экспозиция Концерна разместится на трех площадках:

- уличная площадка перед выставочным павильоном "В" (натурные образцы военной техники);

- выставочный павильон "С" (натурные образцы и модели гражданской продукции);

- демонстрационный центр холдинга в секторе предприятий примышленного комплекса России (натурные образцы военной и гражданской техники, наиболее полный спектр продукции в моделях).

Перед павильоном "В" будут представлены натурные образцы средств ПВО, обеспечивающих классическую комплексную эшелонированную оборону и подготовку боевых расчетов: зенитная ракетная система "Антей-4000" (большой дальности); зенитный ракетный комплекс "Викинг" (средней дальности); ЗРК "Тор-Э2" (малой дальности); автоматизированный комплекс "Сосна" (малой дальности с оптическим каналом наведения). При этом "Сосну" можно будет увидеть, как на гусеничной платформе, так и - впервые - на колесном шасси. Впервые будет демонстрироваться натурный образец станции обнаружения целей 9С38Э из состава ЗРК "Викинг". Кроме того, в состав экспозиции войдет натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" с широким спектром разноплановых мишеней.

В ходе форума на площадке у демонстрационного центра концерна будет представлена еще одна новинка - станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е из состава зенитного ракетного комплекса нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан". Данный комплекс помимо станции 98Л6Е включает пусковые установки 51П6Е2 с ракетами повышенной дальности, что позволяет не только усилить ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны, но и организовать эффективную автономную оборону важных объектов. Достижения концерна в области выпуска инновационной продукции двойного и гражданского назначения также не останутся без внимания широкой публики: часть из них, например, электрический погрузчик ЭП 2020-08-2,8, вакуумная уборочная машина МК1000 и электротележка ЭТ 2064 будут продемонстрированы на форуме в рамках реализации программы по диверсификации ОПК.

С другой гражданской продукцией и изделиями двойного назначения посетители смогут ознакомиться в павильоне "С", где будут представлены комплекс безостановочного скрытого досмотра, 3D-принтер FDM печати "Гелиос-1", система комплексной диагностики радиоэлектроники "СКДА-Э", наземная станция "МОСТ-УС" (средство радионаблюдения за космосом). Также специалисты Концерна покажут гостям и участникам мероприятия радиофотонные устройства (используются в системах связи и телефонии), модели безэховой камеры, радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", радиолокационной системы посадки РСП-28МЕ, доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-3".

"Мы уделяем особое внимание участию в столь масштабном мероприятии. Форум "Армия-2021" - отличная возможность продемонстрировать достижения и возможности концерна как существующим, так и потенциальным заказчикам. Благодаря собственным исследовательским, научным и промышленным ресурсам, "Алмаз - Антей" успешно создает и массово производит конкурентоспособную оборонную продукцию, которая позволяет обеспечить не только надежное прикрытие отдельно взятого объекта, но и эшелонированную противовоздушную оборону страны", - отметил гендиректор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Валентинович Новиков.

Он также подчеркнул, что для концерна первостепенной задачей является безусловное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств - и по линии выполнения государственного оборонного заказа, и в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, включая послепродажное обслуживание техники и обучение специалистов.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

Сергей Птичкин