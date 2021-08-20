На открывшейся 17 августа 2021 года в Стамбуле (Турция) оборонно-промышленной выставке IDEF-2021 турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) представила первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Medium Tank) в классе боевого веса 35 тонн, созданного по программе Modern Medium Weight Tank (MMWT) совместно FNSS и индонезийским государственным оборонно-промышленным объединением PT Pindad. FNSS заявила, что "процесс совершенствования конструкции… завершен" для индонезийской армии как стартового заказчика. Данный первый серийный образец изготовлен для индонезийской армии, где он имеет индонезийское название Harimau ("Тигр").

Первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Harimau) в экспозиции турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri на оборонно-промышленной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, 18.08.2021 (с) bmpd

Первый серийный образец танка Kaplan MT (Harimau) имеет некоторые внешние отличия от двух прототипов танка - в первую очередь, измененную носовую часть, где вместо традиционного танкового люка механика-водителя сделана выступающая "уступом" своего рода кабина - что, очевидно, снижает защищенность носовой части, но зато позволяет механику-водителю управлять танком на марше, не высовываясь в люк.

Корпус и ходовая часть танка полностью созданы FNSS и представляют собой гусеничное шасси нового поколения Kaplan разработки FNSS, близкое к шасси представленной в 2015 году новой БМП FNSS Kaplan 30. Башня танка - бельгийская стальная двухместная CMI Defence Cockerill 3105 новой серии Cockerill 3000 с оснащенной дульным тормозом 105-мм нарезной пушкой CMI Defence CT-CV 105HP и спаренным 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в укладке в корпусе машины. Приводы наведения башни и пушки электрические с цифровым управлением, пушка имеет углы вертикального наведения от -10 до + 42 град. Орудие способно вести огонь стандартными 105-мм танковыми боеприпасами НАТО.

Танк имеет классическую компоновку и экипаж три человека. Ходовая часть с шестью обрезиненными катками на борт и задним ведущим колесом, подвеска торсионная. Корпус выполнен сварным из стальной брони, длина корпуса 7 м, ширина 3,2 м и высота 2,7 м. Декларируется, что машина способна преодолевать брод глубиной 1,2 м, ров шириной 2 м и стенку высотой 0,9 м.

Стандартно бронирование корпуса и башни танка Kaplan MT (Harimau), как заявляется, обеспечивает круговую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 4 (защита от бронебойной пули 14,5 мм с 200 м), но может быть усилена навеской дополнительных модулей до уровня STANAG 4569 Level 5 (защита от 25-мм бронебойного снаряда с 500 м, лобовой части от 30-мм снаряда). Танк имеет усиленную противоминную защиту, включая V-образное днище, заявлены уровень STANAG 4569 Level 3b и Level 4а и выживание экипажа в случае подрыва 10-кг заряда ТНТ под днищем или гусеницей.

Система управления огнем танка Harimau цифровая дублированная, со стабилизированными круглосуточными прицелами (с интегрированными тепловизионным каналом и лазерным дальномером) у командира и наводчика, наводчик имеет панорамный прицел. Танк оснащен информационно-управляющей системой, навигационной системой, системой кругового обзора при помощи видеокамер, датчиками лазерного облучения и дымовым гранатометами. Имеется мощная система кондиционирования, система защиты от ОМП, автоматизированная противопожарная система.

На прототипах танка были установлены дизельный двигатель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с. с автоматической трансмиссией Allison/Caterpillar X300. Заявлена максимальная скорость по шоссе 76 км/ч и запас хода до 450 км. Также танк оснащен вспомогательной дизельной силовой установкой.

Напомним, что танк Kaplan MT (Harimau) был совместно разработан в интересах вооруженных сил Индонезии по проекту Modern Medium Weight Tank (MMWT).в соответствии с соглашениями 2014 и 2015 годов между FNSS и индонезийским PT Pindad, которое и должно вести его его серийное производство. Вклад индонезийской стороны в собственно разработку неясен, и, видимо, фактически ограничился только финансовой стороной (ее затраты составили около 30 млн долл).

В 2017 году были изготовлены два прототипа танка - первый в Турции на FNSS (был продемонстрирован на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года как Kaplan MT c макетной башней) и один в Индонезии на PT Pindad (был впервые показан на военном параде 5 октября 2017 года). Также был изготовлен один бронекорпус для испытаний обстрелом и подрывами. Оба прототипа в 2017-2019 годах прошли активную программу испытаний в Индонезии, и в ноябре 2018 года демонстрировались в Джакарте на оборонной выставке Indo Defense 2018, при этом было заявлено о завершении испытаний танка.

Оба бронекорпуса с ходовыми частями прототипов были изготовлены в Турции, и индонезийская PT Pindad выполнила только сборку второго прототипа. Башни и орудия прототипов целиком бельгийские, хотя PT Pindad декларирует в дальнейшем локализацию производства корпусов и башен для серийных машин. По соглашению 2014 года с CMI Defence, объединение PT Pindad организует лицензионное производства башени серии Cockerill 3000 в вариантах CSE 90LP с 90-мм пушкой (для оснащения бронированных машин Badak с колесной формулой 6х6) и CMI-3105HP со 105-мм пушкой (для оснащения танка Harmau и бронированных машин Pandur II с колесной формулой 8х8), но, по известным данным, пока что на всех демонстрировавшихся образцах этой техники стоят башни, импортированные из Бельгии.

В апреле 2019 года министерство обороны Индонезии выдало PT Pindad контракт на сумму 135 млн долл на изготовление и поставку первых 18 серийных танков Harimau установочной серии в течении трех лет. По известным данным, первые 10 танков в рамках этого контракта должны быть полностью изготовлены в Турции FNSS (первый из них теперь и продемонстрирован на IDEF-2021), а остальные восемь - собраны в Индонезии PT Pindad, при этом, видимо, танки индонезийского производства будут по сути пока что лишь "конструктором", только собираемым в Индонезии, хотя в дальнейшем заявляется о планах полной локализации.

Сообщается, что министерство обороны Индонезии планирует заказать PT Pindad еще 52 танка Harimau в 2022 году, 19 машин в 2023 году и 17 в 2024 году, таким образом планируемый заказ составит суммарно 106 танков. Общие же планы закупок танка в Индонезии простираются до 400 единиц.

Первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Harimau) в экспозиции турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri на оборонно-промышленной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, 18.08.2021 (с) bmpd

Первый серийный образец "среднего" танка Kaplan MT (Harimau) (c) FNSS Savunma Sistemleri