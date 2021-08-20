Армейские международные игры в будущем могут частично перенести в Арктику

По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, интерес к Армейским играм растет как в России, так и за рубежом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Несколько конкурсов Армейских международных игр (АрМИ) в будущем может пройти в Арктике. Об этом сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Места конкурсов АрМИ следующего года планируем обсудить с представителями заинтересованных оборонных ведомств в ходе предстоящих состязаний. При этом рассмотрим проведение отдельных конкурсов в Арктическом регионе", - сказал он.

По его словам, интерес к Армейским играм растет как в России, так и за рубежом, что подтверждается "увеличением почти в два раза в сравнении с прошлым годом количества заявленных команд". "Соответственно, ожидаем и роста конкурентной борьбы", - отметил Герасимов.

В этом году в программу игр вошли 34 конкурса (в том числе три новых), а география стран, участвующих в организации конкурсов, выросла более чем вдвое, сказал глава Генштаба.

"Соревнования пройдут в 11 государствах. Впервые состязания состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии", - уточнил он.

"Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми, - отметил Герасимов. - Общая численность команд превышает 7 тыс. человек, задействованы более 1,1 тыс. единиц вооружения и военной техники". Впервые в играх примут участие военные из Бразилии, Буркина-Фасо, Камеруна, Малайзии, Эсватини и с Кипра.

Церемония закрытия игр и вручение главного кубка стране, которая победит в играх, состоятся 4 сентября после финала "Танкового биатлона", добавил генерал.

Готовность к открытию

Все готово к открытию двух крупных международных мероприятий - военно-технического форума "Армия-2021" и Армейских игр, сообщил начальник Генерального штаба.

"Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена", - сказал он.

С прошлого года игры и форум проводятся одновременно, что, по словам Герасимова, в том числе позволяет оптимизировать антиковидные меры.

"Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу. Кроме того, это дает возможность оптимизировать усилия по проведению комплекса мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции", - сказал начальник Генштаба.