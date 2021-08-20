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РИА Новости

На "Армии-2021" покажут андроида Robo-C, cпособного принять облик любого человека

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Человекоподобный робот Robo-C компании Promobot на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
Человекоподобный робот Robo-C компании Promobot на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C, впервые пройдёт в рамках форума "Армия", сообщили в оргкомитете выставки.

"Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фестивале будут показаны лучшие передовые разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.

В числе 60 участников — ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, Химический факультет и VR центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ "Военмех". Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки.

В рамках "РобоАрмии" запланированы мастер-классы по программированию и управлению роботами и дронами, бои роботов, кинопремьеры научных документальных фильмов.

"Армия-2021" пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

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