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Российская газета

Особенности конкурента: БМП-3 посоревнуется с китайской ZBD-86A

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ZBD-86A.
ZBD-86A.
Источник изображения: Минобороны Беларуси.

В конкурсе экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", который пройдет на полигоне Корла в КНР, российские БМП-3 будут соперничать с ZBD-86A. Кроме команды Народно-освободительной армии на такой технике выступят также представители вооруженных сил Беларуси и Венесуэлы.

"Восемьдесять шестая", имеющая еще одно обозначение - WZ-501, поначалу представляла собой полный клон советской БМП-1, полученной в 1970-е годы из Египта. Как и оригинал, она имела одноместную башню, вооруженную 73-мм пушкой 2А28 "Гром", спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковой управляемой ракетой комплекса Red Arrow-73, являющейся копией разработанной в СССР 9К11 "Малютка".

После многолетней эксплуатации ZBD-86 прошла серьезную модернизацию. Старую башню заменили новой, правда тоже рассчитанной на одного бойца, орудие теперь малокалиберное, скорострельное, это вариант российской 2А72. Оно имеет стабилизацию. Скорострельность - 330 выстрелов в минуту.

Начальная скорость снаряда, в зависимости от типа применяемого боеприпаса, от 960 до 1120 метров в секунду. Живая сила противника уничтожается на дальности до 4000 метров, легкая бронированная техника - до 2000 метров, воздушные цели - до 1500 метров.

ПТРК HJ-73C теперь имеет полуавтоматическое наведение и оснащена тандемной боевой частью, что дает ей возможность поражать танки, оборудованные навесной динамической защитой.

Прицельный комплекс имеет лазерный дальномер и позволяет вести стрельбу в движении. Сообщалось, что мощность двигателя повышена до 310 л.с. Максимальная скорость 70 км/ч. Запас хода - 450 км. Масса - 1360 кг. Экипаж - 3 человека, десант - 8 военнослужащих.

Интересно, что высвободившиеся старые башни с 73-мм пушками не утилизировали, а стали устанавливать на экспортные бронетранспортеры WZ-523.


Алексей Моисеев

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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Египет
Китай
Россия
Продукция
2A28
2А72
9M14 Малютка
БМП-1
БМП-3
Проекты
АРМИ-20XX
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