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ТАСС

Минобороны представит на "Армии" разработки в области искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Авиапанорама

Кроме того, впервые покажут экспозицию технополиса "Эра", выставку "День инноваций Минобороны России", экспозицию "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России" и специализированную выставку "Арктика"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российское военное ведомство представит разработки в области искусственного интеллекта на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В этом году в рамках проводимого в России года науки и технологий на форуме продемонстрируем ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединивший экспозиции в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, впервые будут представлены экспозиция Военного инновационного технополиса "Эра", выставка "День инноваций Минобороны России", экспозиция "Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России" и специализированная выставка "Арктика".

Форум "Армия-2021" пройдет 22-28 августа на территории Московской области - в парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 иностранных государств, а также более 1,5 тыс. предприятий и организаций промышленности. Белоруссия, Индия, Казахстан и Пакистан представят свои национальные экспозиции.

"В сравнении с прошлым годом площади экспозиций форума увеличены более чем на 2 700 кв. м. На всех площадках будут представлены свыше 28 тыс. образцов продукции и технологий", - сообщил Герасимов.

"В статической экспозиции от Министерства обороны России будет задействовано 342 единицы вооружения, военной и специальной техники, а в динамическом показе - 275 образцов", - сказал начальник Генштаба.

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