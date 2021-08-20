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ТАСС

На "Армии-2021" покажут экспозицию экспортных образцов оружия и техники

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Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020"
Новый вариант автомата Калашникова АК-19, представленный на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка "Продукция ведущих предприятий ОПК России"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Выставка боевой техники, ориентированной на зарубежные рынки, будет представлена в рамках международного военно-технического форума "Армия-2021", сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Специально для показа иностранным делегациям совместно с Минпромторгом РФ, Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и "Рособоронэкспортом" создана экспозиция экспортно ориентированных образцов вооружения и техники, которая откроется 23 августа", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для иностранных военных атташе.

Он также сообщил, что в павильоне предприятий оборонно-промышленного комплекса пройдет международная выставка "Продукция ведущих предприятий ОПК России".

"Динамическая программа форума будет представлена на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в виде показов отдельных образцов военной техники в перерывах проведения конкурса "Танковый биатлон", - сообщил Герасимов.

По его словам, еще одной особенностью динамической составляющей станет прямая трансляция на информационных экранах в парке "Патриот" показов возможностей вооружения и военной техники с полигона Алабино.

"Впервые в летную программу включено выступление пилотажных групп Воздушно-космических сил с участием курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков", - сообщил начальник Генштаба.

Стрелковое вооружение и дроны

"В многофункциональном огневом центре парка "Патриот" планируется демонстрация современного и перспективного стрелкового оружия. 25 и 26 августа состоится чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон". В нем примут участие четыре команды. В ходе чемпионата операторы научных рот технополиса "ЭРА" продемонстрируют управление роем дронов", - сказал Герасимов.

Он сообщил, что научно-деловая программа форума предусматривает более 200 мероприятий.

Наиболее знаковыми событиями станут конгрессы, посвященные технологиям искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства, а также вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса РФ.

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