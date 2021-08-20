Войти
Lenta.ru

Россия создаст гусеничный миномет для Арктики

138
0
0
ДТ-30 «Витязь»
ДТ-30 «Витязь».
Источник изображения: Фото: Алексей Китаев / Wikipedia

Минобороны России ведет опытно-конструкторские работы по созданию гусеничного миномета на снегоболотоходном шасси, приспособленном для ландшафта Арктики. В основу машины ляжет двухзвенный транспортер ДТ-БТР, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Михаила Осыко.

В разработке самоходного миномета учитывается опыт создания бронетранспортера ДТ-БТР и ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД. В основе этих машин лежит модернизированное шасси вездехода ДТ-10ПМ.

Также Минобороны России ведет опытно-конструкторские работы по созданию специальных военных машин для Арктики. По словам Осыко, речь идет о пунктах управления и машинах связи, приспособленных для арктических условий. Перспективные машины могут получить шасси двухзвенных вездеходов ДТ-10 и ДТ-30.

Вездеходы машиностроительной компании «Витязь» ДТ-10 и ДТ-30 предназначены для транспортировки в сложных климатических условиях. Двухзвенная конструкция и широкие гусеницы позволяют вездеходам преодолевать сложное бездорожье, снежную целину и болотистую местность. Машины могут действовать при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. На основе вездеходов разработано семейство военной техники для оснащения арктических бригад Вооруженных сил РФ. Так, в ноябре 2019 года на боевое дежурство заступили зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ».


Леонид Немов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Тор ЗРК
Похожие новости
20.08.2021
Член коллегии ВПК Осыко: наши оружейники умеют делать оружие на века
22.08.2018
Defence 24 (Польша): Россия точит зубы на Арктику
04.07.2018
Чем вооружены российские войска в Арктике
10.01.2018
В этом году в подразделения, действующие в условиях Арктики и Крайнего Севера, поступит ЗРК "Тор-М2ДТ"
05.06.2017
Москва готовит спецназ для Арктики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой