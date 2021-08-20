«Утята» будут топить корабли

Бомбардировщики Су-34 расширяют боевые возможности. Вчера, 18 августа, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны РФ завершило работы по интеграции ракет Х-35У на «Утят».

Связку Су-34 и Х-35У долгое время тестировали в разных природных и погодных условиях. Финальным этапом испытаний Су-34 с ракетами Х-35У стали боевые пуски, которые бомбардировщики произвели на Дальнем Востоке летом текущего года. Результаты испытаний показали эффективность применения боеприпаса с самолётов этой модели.

Макет ракеты Х-35У Источник изображения: iz.ru

Как сообщают «Известия», работы по интеграции Х-35У начались ещё в 2018 году. Через год новейшие ракеты поступили в 277-й полк Восточного военного округа для опытно-боевой эксплуатации. Позже к работам присоединились их коллеги из 2-го смешанного авиаполка Центрального военного округа.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 Источник изображения: tass.ru

Противокорабельные ракеты Х-35У имеют дальность полёта свыше 250 км и массу боевой части 145 кг при общей массе 550 кг. Ракета приближается к цели на высоте не более 10–15 м, а на финальном этапе снижается до 4 м. Х-35У использует комбинированную систему наведения: на маршевом участке полёта ракета использует инерциальную навигационную систему и радиовысотомер, а при выходе в заданный район задействует активную радиолокационную головку самонаведения.

Су-34 — многофункциональный бомбардировщик (иногда классифицируется как истребитель-бомбардировщик), предназначенный для нанесения ударов по наземным и надводным целям в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны противника. По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и способен выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителей. Благодаря высокой скорости и манёвренности бомбардировщик может самостоятельно вести воздушный бой с истребителями противника. Самолёт получил неофициальное прозвище «Утёнок» из-за носовой части, по форме напоминающей утиный клюв.