Судостроительные компании примут активное участие в деловой программе МВТФ "Армия-2021"

ЦАМТО, 19 августа. Объединенная судостроительная корпорация и общества Группы ОСК примут активное участие в деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа.

Впервые на площадке демоцентра ОСК будут представлены модели большого десантного корабля "Кайман", созданного на основе проекта 11711, и автономного необитаемого подводного аппарата "Юнона". В этом году корпорация обновит и сектор инновационных проектов продукции гражданского назначения. Ключевыми экспонатами зоны "диверсификация" станут научно-исследовательское судно НЭС-160 "Альбатрос", сухогрузное судно "Финвал 8000" проекта 23640, универсальный сухогруз-контейнеровоз, подводная платформа "Мурена".

Объединенная судостроительная корпорация ежегодно принимает активное участие в работе форума. Обширная деловая программа включает в себя проведение встреч и переговоров с потенциальными заказчиками и партнерами, участие в тематических сессиях и круглых столах, подписание соглашений и контрактов.

В этом году в составе делегации ОСК под руководством главы корпорации Алексея Рахманова примут участие представители предприятий и конструкторских бюро корпорации: ЦКБ МТ "Рубин", "Северное ПКБ", ЦМКБ "Алмаз", Средне-Невский судостроительный завод, СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш", ЦС "Звездочка", Адмиралтейские верфи, Невское ПКБ, ПСЗ "Янтарь", Северная верфь, СПО "Арктика".

В рамках "Армии-2021" на площадке демонстрационного центра ОСК будут представлены экспонаты военного назначения, с которыми смогут ознакомиться гости и участники военно-технического форума. Среди экспонатов: малый ракетный корабль проекта 22800Э, десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, противоминный корабль базовой зоны проекта 12701, малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382, судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301, подводная лодка проекта 636 с комплексом Club-S и другие.

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте АО "ОСК".