Новикомбанк планирует заключить на "Армии-2021" соглашения на сумму более 80 млрд. рублей

ЦАМТО, 19 августа. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, запланировал подписание соглашений с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках МВТФ "Армия-2021".

Традиционно на площадке форума "Армия" Новикомбанк заключает соглашения, важные как для развития отечественной промышленности, так и реализации национальных проектов. В этом году на форуме запланировано подписание более двух десятков договоров. Банк намерен поддержать ведущие высокотехнологичные предприятия и направить финансирование в размере более 80 млрд. рублей на импортозамещение, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей страны.

Форум станет отправной точкой для реализации нового направления для банка – поддержки проектов аэронавигации. При участии Госкорпорации по организации воздушного движения Новикомбанк подпишет соглашение с ООО "Азимут" об организации финансирования инвестиционного проекта "Внедрение новых технологий в производство аэронавигационного оборудования".

Крупные проекты, направленные на диверсификацию производства, будут реализованы банком совместно с АО "Объединенная судостроительная корпорация" и АО "Швабе". В рамках "Армии" финансовая организация намерена подписать соответствующие соглашения.

Также Новикомбанк заключит ряд договоров, направленных на качественное улучшение услуг для сотрудников предприятий в рамках реализации проекта "Социально-платежная карта работника Ростеха".

"Новикомбанк, являясь опорным банком российской промышленности, традиционно участвует в Форуме "Армия" и в этом году вновь выступает в качестве генерального финансового партнера мероприятия. Мы активно помогаем предприятиям Ростеха наращивать производство гражданской продукции и запланировали подписание ряда значимых соглашений, направленных на поддержку проектов по диверсификации. Банку глубоко понятна деятельность промышленных предприятий. Наши специалисты могут просчитать риски, оценить формат финансирования конкретной компании в актуальных условиях и предложить наиболее выгодную финансовую модель", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

В ходе деловой программы форума состоится круглый стол на тему "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации ОПК. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий". Представители федеральных органов власти, институтов развития, банков и промышленных предприятий обсудят способы поддержки проектов диверсификации, роль финансовых институтов в этом процессе, эффективность механизма гарантированного заказа и другие вопросы.

На своем стенде делегация Новикомбанка презентует участникам форума спектр предоставляемых услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, гарантийную поддержку и зарплатное обслуживание.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Новикомбанка.