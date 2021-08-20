"Технодинамика" покажет боевые возможности ТОС-2 и ИСДМ на "Армии-2021"

ЦАМТО, 19 августа. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует на МВТФ "Армия-2021" боевые возможности новейших изделий – инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

Этапы работы изделий – развертывание, заряжание снарядов и их пуск – будут представлены в рамках специальной видеопрезентации, которая пройдет в павильоне Ростеха 23 августа.

Тяжелая огнеметная система ТОС-2, разработанная НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева, более компактное орудие по сравнению с аналогами предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличие от предшественников в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности. Разработка и полный цикл серийного изготовления боевой машины организованы в военном дивизионе ПАО "Мотовилихинские заводы" – ЗАО "СКБ", находящегося под управлением ООО "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех.

В состав еще одной разработки НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева – инженерной системы дистанционного минирования – входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов, полностью отвечающих требованиям Протокола II Женевской конвенции. Боевая машина создается на колесном шасси повышенной грузоподъемности "КамАЗ" с колесной формулой 8х8. Она обеспечивает доставку транспортно-пусковых контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию, механизированное развертывание на огневой позиции, автоматизированную подготовку данных полетного задания инженерных боеприпасов, ввод данных полетного задания и параметров самоликвидации мин в инженерные боеприпасы, залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматическую регистрацию района дистанционного применения инженерных боеприпасов, обмен информацией по каналам связи с вышестоящим звеном управления и транспортно-заряжающей машиной.

В целомв рамках форума "Армия-2021" холдинг "Технодинамика" представит более 220 экспонатов. В состав экспозиции, расположенной в павильоне Госкорпорации Ростех, войдут новейшие боеприпасы, изделия спецхимии, а также последние разработки в области парашютостроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Технодинамика".