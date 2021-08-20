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ЦАМТО

Французская компания Zodiac MilPro поставит катера морской пехоте Испании

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 19 августа. Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA) объявило о подписании с французской компанией Zodiac MilPro контракта на поставку новых надувных шлюпок с жестким корпусом, предназначенных для поддержки десантных операций КМП Испании.

По условиям контракта, 13 катеров будут поставлены заказчику в период с марта 2022 года по январь 2023 года. Комплект поставки также включает прицепы, статические опорные рамы для хранения, средства ведения боевых действий, дополнительные запасные части и документацию, пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

В основном катера будут применяться подразделениями специального назначения в операциях по противодействию пиратству и незаконному обороту наркотиков.

Будучи членом Партнерства по поддержке логистики на море (NLSP), Испания получает преимущества за счет упрощения логистики и экономит средства за счет снижения стоимости благодаря увеличению объема закупок, реализуемых через NSPA.

В настоящее время NSPA также занимается поставкой 24 надувных шлюпок с жестким корпусом, предназначенных для поисково-спасательных операций и транспортировки личного состава ВМС Испании. Другие недавние мероприятия включают техническое обслуживание подводных лодок ВМС Испании, заключение контрактов и поставку различных дистанционно управляемых транспортных средств, а также закупку запасных частей. Кроме того, в настоящее время Агентство от имени ВМС Испании занимается приобретением палубной декомпрессионной камеры, подводных телефонов для подводных лодок и ГАС бокового обзора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Франция
Проекты
NATO
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