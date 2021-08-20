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Российская газета

Миномет на гусеничном ходу разрабатывают в России

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Источник изображения: Алексей Китаев/wikipedia

В России началась разработка 120-мм миномета для размещения на гусеничной платформе. В качестве шасси рассматриваются созданные для действий в Арктике машины.

Как сообщил ТАСС член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко, опытно-конструкторские работы по созданию 120-мм миномета ведутся на базе двухзвенного гусеничного транспортера, ремонтно-эвакуационной гусеничной двухзвенной машины РЭМ-ГД и гусеничного легкобронированного снегоболотоходного транспортера ДТ-БТР.

Отметим, что локальные военные конфликты на Ближнем Востоке показали, что так называемые "тачанки" - скоростные и автомобильные пикапы с минометами, зенитными установками и пулеметами, - идеально подходят для совершения стремительных рейдов.

В 2017 году подразделения спецназа ВДВ получили первую партию автомобильных "тачанок" - всего 20 машин, созданных на базе пикапа УАЗ "Патриот". Один из специальных автомобилей имеет бортовую платформу с каркасом и тентом, на котором размещается 120-миллиметровый миномет и боеприпасы.

"Появление такого типа транспорта у спецназа ВДВ существенно повысит мобильность разведывательных групп действующих на удалении от основных сил десанта", - заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.


Николай Грищенко

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