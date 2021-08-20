В Китае развитие ВМФ России назвали "грозным сигналом" Западу

Россия быстрыми темпами развивает военно-морской флот, в последнее время в этой сфере наблюдается особая активность. Таким образом страна посылает сигнал о решимости защищать свои интересы в мировом океане при наличии серьезных угроз со стороны Запада, считает автор китайского издания "Синьхуа".

Начиная с 2014 года силы НАТО, пользуясь доминирующим положением в Атлантическом регионе, начали чаще проводить военно-морские учения вблизи российских территориальных вод и проводить разведку в Средиземном и Черном морях. Темы самым оказывается давление на РФ. Последняя в ответ приняла "морскую доктрину", которая предусматривает поддержку присутствия в Атлантике, на Балтике, а также на Черном, Азовском и Средиземном морях. Документ также определяет задачи пяти флотов.

- Россия предпринимает серьезные шаги в ускорении развития военно-морского флота. Даже при условии мирового экономического спада из-за пандемии коронавируса страна продолжает строительство новых кораблей, желая вывести флот на новый уровень, - отмечается в переводе материала, опубликованной "ИноСМИ".

Только за последние месяцы буквально один за другим у России появились новые корабли. В начале мая была принята на вооружение многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта "Ясень-М", которая может нести гиперзвуковые ракеты "Циркон". Месяцем позже еще одна субмарина этого типа "Новосибирск" вышла в море для испытаний. 31 мая также на испытания была передана стратегическая подлодка "Князь Олег" проекта "Борей", способная запускать межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" из-под воды. 25 июня к тестам приступила стратегическая АПЛ "Белгород", являющаяся носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Недавно завершились испытания дизель-электрической подводной лодки "Магадан" проекта "Варшавянка", несущей крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

По планам, в ближайшее десятилетие военно-морской флот России получит свыше десятка новых подводных и надводных кораблей разного типа. Кроме того, будут модернизированы суда, уже находящиеся на вооружении.

Помимо этого, Россия регулярно проводит морские учения, реагируя на угрозы безопасности в море. В них принимают участие боевые суда разного класса, оснащенные инновационным вооружением, и большое количество авиации.

- Планы развития ВМФ России можно назвать амбициозными и конкретными. Можно сказать, что российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, не только давая отпор Западу, но и демонстрируя твердую решимость возродиться. Хотя на пути возрождения существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, перспектива возвращения России статуса морской державы заслуживает внимания, - резюмирует автор.

Тимур Алимов