«Русские Витязи» обновляют лётную программу

Посетители форума «Армия-2021» смогут увидеть новое шоу в исполнении боевых истребителей Су-35С. Вчера, 18 августа, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что пилотажная группа «Русские Витязи» выступит на форуме с обновлённой лётной программой.

«В программу «Русских Витязей» вошли несколько новых элементов. Так, при демонстрации группового пилотажа группа в составе шести экипажей выполнит подряд вираж и петлю Нестерова на форсажном режиме работы двигателей. После первого роспуска уже в составе четырёх экипажей в построении ромбом авиагруппа выполнит связку нескольких вращений: групповая «бочка», «петля» с поворотом на 180 градусов на нисходящей части и манёвр «ухо», включающий боевой разворот, полубочку и полупереворот», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отработка новой лётной программы «Русскими Витязями»

Помимо «Русских Витязей», своё мастерство в рамках форума покажут экипажи пилотажных групп «Стрижи» и «Беркуты». Кроме того, будет продемонстрирован парный пилотаж на самолетах Су-57.