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Интерфакс-АВН

Узбекистан и Китай планируют совместные проекты в производстве военной техники

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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник изображения: ru.sputniknews-uz.com

Ташкент. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана намерен развивать сотрудничество с Китаем в области вооружений, военной техники и технологий, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Ташкент прибыла делегация главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР. "В ходе визита официальные лица Узбекистана и Китая обсудят существующие и будущие проекты сотрудничества в области вооружений, военной техники и технологий, сроки их реализации и планомерное развитие сотрудничества", - говорится в сообщении.

Китайскую делегацию ознакомили с продукцией военного и двойного назначения, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.

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Страны
Китай
Узбекистан
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