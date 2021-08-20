Турецкая компания FNSS представила серийную версию среднего танка "Каплан" для ВС Индонезии

ЦАМТО, 19 августа. Турецкая компания FNSS в рамках оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле (17-20 августа) представила серийную версию среднего танка "Каплан" (Kaplan MT), разработанную для индонезийской армии как стартового заказчика.

Как сообщает Shephard, представленный на выставке IDEF-2021 танк "Каплан MT" (в индонезийской армии имеет обозначение "Харимау"; Harimau) имеет ряд отличий от оригинального прототипа, в том числе переработанный интерфейс и перемещенное место водителя.

Согласно условиям контракта с FNSS, индонезийская компания PT Pindad произведет большую часть танков по лицензии. Индонезия рассчитывает получить первую партию из 18 средних танков "Харимау" к концу 2021 года. В 2022 году будет закуплено еще 52 машины, в 2023 году – 19 ед. и в 2024 году – 17 ед.

"Каплан MT" – первый средний танк турецкой разработки, который будет поставляться на экспорт, и первый продукт, созданный в рамках соглашения о сотрудничестве между Индонезией и Турцией в оборонной промышленности.

Справочно:

Средний танк "Харимау"/"Каплан MT" разработан в соответствии с требованиями ВС Индонезии и предназначен для поддержки боевых операций в условиях сложного рельефа страны. Танк весом 32-35 т оборудован дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., автоматической коробкой передач Allison/Caterpillar X300, экипаж – 3 человека. Максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, запас хода по топливу – 450 км. Заявлено, что "Харимау" способен преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,9 м, ров шириной 2,2 м, водные преграды глубиной 1,2 м вброд.

Танк оснащен башней CMI-3105HP "Серии 3105" компании CMI Defence со 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в корпусе машины. Приводы наведения орудия и башни электрические. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.

По данным FNSS, "Каплан MT" обеспечивает "превосходную" огневую мощь и высокий уровень защиты экипажа от огня из стрелкового оружия и подрывах на минах. Машина оборудована компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными / тепловизионными прицелами командира и наводчика, системами боевого управления, пожаротушения, РХБ-защиты и оповещения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат. Танк может эксплуатироваться на различных высотах, в условиях высокой влажности и при температурах от -18 до +55 град. С.