Войти
ЦАМТО

Турецкая компания FNSS представила серийную версию среднего танка "Каплан" для ВС Индонезии

115
0
0
Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки на репетиции военного парада в честь 72-летия вооруженных сил
Комплектный опытный образец "среднего" танка Kaplan MT турецко-индонезийской разработки на репетиции военного парада в честь 72-летия вооруженных сил Индонезии в Чилегоне (провинция Бантен, Ява), 02.10.2017.
Источник изображения: bik / defense-studies.blogspot.сom

ЦАМТО, 19 августа. Турецкая компания FNSS в рамках оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле (17-20 августа) представила серийную версию среднего танка "Каплан" (Kaplan MT), разработанную для индонезийской армии как стартового заказчика.

Как сообщает Shephard, представленный на выставке IDEF-2021 танк "Каплан MT" (в индонезийской армии имеет обозначение "Харимау"; Harimau) имеет ряд отличий от оригинального прототипа, в том числе переработанный интерфейс и перемещенное место водителя.

Согласно условиям контракта с FNSS, индонезийская компания PT Pindad произведет большую часть танков по лицензии. Индонезия рассчитывает получить первую партию из 18 средних танков "Харимау" к концу 2021 года. В 2022 году будет закуплено еще 52 машины, в 2023 году – 19 ед. и в 2024 году – 17 ед.

"Каплан MT" – первый средний танк турецкой разработки, который будет поставляться на экспорт, и первый продукт, созданный в рамках соглашения о сотрудничестве между Индонезией и Турцией в оборонной промышленности.

Справочно:

Средний танк "Харимау"/"Каплан MT" разработан в соответствии с требованиями ВС Индонезии и предназначен для поддержки боевых операций в условиях сложного рельефа страны. Танк весом 32-35 т оборудован дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., автоматической коробкой передач Allison/Caterpillar X300, экипаж – 3 человека. Максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, запас хода по топливу – 450 км. Заявлено, что "Харимау" способен преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,9 м, ров шириной 2,2 м, водные преграды глубиной 1,2 м вброд.

Танк оснащен башней CMI-3105HP "Серии 3105" компании CMI Defence со 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в корпусе машины. Приводы наведения орудия и башни электрические. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.

По данным FNSS, "Каплан MT" обеспечивает "превосходную" огневую мощь и высокий уровень защиты экипажа от огня из стрелкового оружия и подрывах на минах. Машина оборудована компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными / тепловизионными прицелами командира и наводчика, системами боевого управления, пожаротушения, РХБ-защиты и оповещения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат. Танк может эксплуатироваться на различных высотах, в условиях высокой влажности и при температурах от -18 до +55 град. С.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Турция
Компании
Allison
Caterpillar
Nurol
Pindad
Проекты
NATO
ИТ
Похожие новости
10.02.2020
Компания PT Pindad приступила к серийному производству средних танков "Каплан МТ" для ВС Индонезии
15.04.2019
Министерство обороны Индонезии заказало первую партию танков Harimau
13.11.2018
Турецко-индонезийский "средний" танк Harimau выставке Indo Defense 2018
04.05.2018
Пока только прототип. Индонезия продолжает испытания среднего танка Tiger
09.10.2017
Демонстрация комплектного прототипа "среднего" танка Kaplan MT
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 01:33
  • 4
Обыграть в «Сухого»: Су-34 испытали «морских убийц»
  • 20.08 01:09
  • 196
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 19.08 23:55
  • 76
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 19.08 18:56
  • 145
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 19.08 18:16
  • 18
The National Interest (США): Россия готова к войне — биологической, химической или ядерной
  • 19.08 17:51
  • 3
Азиатский «Оверлорд»: может ли Китай завоевать Тайвань
  • 19.08 17:46
  • 4
NI: Российская армия готова ко всему
  • 19.08 17:42
  • 6
Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей
  • 19.08 17:06
  • 2
Власти просят ускорить адаптацию российского ПО под процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
  • 19.08 15:54
  • 79
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 19.08 13:22
  • 0
В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • 19.08 12:41
  • 0
Провокационные заявления официальных лиц из состава военно-политического руководства США как инструмент дискредитации России
  • 19.08 09:37
  • 1
В состав вооружения Су-34 интегрировали новую противокорабельную ракету
  • 19.08 07:36
  • 3
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 19.08 06:52
  • 3
Победа талибов доказала превосходство советской армии над Америкой