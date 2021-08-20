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Лазер NAZAR усилит противоракетную оборону Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкая оборонная компания Meteksan Defense Industry Inc. объявила о разработке новой наземной лазерной системы под названием NAZAR.

Это комплекс противоракетной обороны. Его впервые представили на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021.

Об этом пишет РГ, ссылаясь на Defence Blog. Как заявляет компания-разработчик, наземная установка создана для защиты военных баз и других объектов от ракет противника. NAZAR может нейтрализовать ракеты с оптическими и инфракрасными головками самонаведения. Для этого использует методы направленного лазерного ослепления и функционального поражения.

На первом этапе лазер предлагают использовать на мобильной платформе, легко транспортируя в нужные места в соответствии с эксплуатационными потребностями. Электроэнергия, необходимая для работы системы, вырабатывается собственным генератором, поэтому нет необходимости во внешнем источнике питания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
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